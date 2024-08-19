https://ria.ru/20240819/pozhar-1967113150.html
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41 - РИА Новости, 19.08.2024
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41
Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:13
2024-08-19T16:13
2024-08-19T17:39
пролетарск
происшествия
ростовская область
василий голубев
пролетарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967063430_0:662:1000:1225_1920x0_80_0_0_37d0c739fe6b16d19f543cc3cf9fd197.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram."На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова", — написал глава области.Специалисты из областных клиник уже прибыли в Пролетарск и оказывают помощь.Губернатор поручил главе регионального Минздрава держать ситуацию на контроле.Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо.На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
пролетарск
ростовская область
пролетарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967063430_0:569:1000:1319_1920x0_80_0_0_1bade5c8c8bb05c56e8903f5c4b1e1a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пролетарск, происшествия, ростовская область, василий голубев, пролетарский район
Пролетарск, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Пролетарский район
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41
Губернатор Голубев: число пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 41