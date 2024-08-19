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Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41

Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41 - РИА Новости, 19.08.2024

Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41

Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:13

2024-08-19T16:13

2024-08-19T17:39

пролетарск

происшествия

ростовская область

василий голубев

пролетарский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram."На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова", — написал глава области.Специалисты из областных клиник уже прибыли в Пролетарск и оказывают помощь.Губернатор поручил главе регионального Минздрава держать ситуацию на контроле.Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо.На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

пролетарск

ростовская область

пролетарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пролетарск, происшествия, ростовская область, василий голубев, пролетарский район