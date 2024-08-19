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Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41 - РИА Новости, 19.08.2024
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16:13 19.08.2024 (обновлено: 17:39 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967113150.html
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41 - РИА Новости, 19.08.2024
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41
Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:13
2024-08-19T17:39
пролетарск
происшествия
ростовская область
василий голубев
пролетарский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram.&quot;На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова&quot;, — написал глава области.Специалисты из областных клиник уже прибыли в Пролетарск и оказывают помощь.Губернатор поручил главе регионального Минздрава держать ситуацию на контроле.Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо.На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
пролетарск
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РИА Новости
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пролетарск, происшествия, ростовская область, василий голубев, пролетарский район
Пролетарск, Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Пролетарский район
Число пострадавших при тушении пожара в Пролетарске увеличилось до 41

Губернатор Голубев: число пострадавших при пожаре в Пролетарске возросло до 41

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. Более 40 спасателей пострадали во время тушения склада с дизельным топливом в Ростовской области, который загорелся после атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram.
«

"На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова", — написал глава области.

Специалисты из областных клиник уже прибыли в Пролетарск и оказывают помощь.
Губернатор поручил главе регионального Минздрава держать ситуацию на контроле.
Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо.
На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
18 августа, 16:11
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2024Посмотреть
 
ПролетарскПроисшествияРостовская областьВасилий ГолубевПролетарский район
 
 
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