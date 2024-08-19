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В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий - РИА Новости, 19.08.2024
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14:51 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967085935.html
В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий
В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий - РИА Новости, 19.08.2024
В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий
Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:51
2024-08-19T14:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Склад с лакокрасочными материалами горел на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет. Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники. Возгорание было локализовано на площади одна тысяча "квадратов", позднее было ликвидировано открытое горение. "В Самаре огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самара, Россия, Происшествия
В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий

МЧС РФ: в Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на складе с лакокрасочными материалами на улице Грозненской в Самаре
Ликвидация пожара на складе с лакокрасочными материалами на улице Грозненской в Самаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© МЧС России
Ликвидация пожара на складе с лакокрасочными материалами на улице Грозненской в Самаре
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Склад с лакокрасочными материалами горел на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет. Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники. Возгорание было локализовано на площади одна тысяча "квадратов", позднее было ликвидировано открытое горение.
"В Самаре огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараРоссияПроисшествия
 
 
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