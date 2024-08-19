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В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий

В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий - РИА Новости, 19.08.2024

В Самаре потушили пожар на складе лакокрасочных изделий

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:51

2024-08-19T14:51

2024-08-19T14:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самара

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Склад с лакокрасочными материалами горел на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет. Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники. Возгорание было локализовано на площади одна тысяча "квадратов", позднее было ликвидировано открытое горение. "В Самаре огнеборцы МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении.

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самара, россия, происшествия