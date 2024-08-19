https://ria.ru/20240819/pozhar-1967047485.html
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.08.2024
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:56
2024-08-19T12:56
2024-08-19T13:21
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967053555_0:16:752:439_1920x0_80_0_0_6d823a53ac73017e69949dda824e8b7a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России."Открытое горение в Самаре ликвидировано", - говорится в сообщении.Склад с лакокрасочными материалами горит на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет, отмечало ранее ведомство.Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967046740.html
самара
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967053555_118:0:725:455_1920x0_80_0_0_020eeea03ba5f450a08ed84502235702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре