https://ria.ru/20240819/pozhar-1967047485.html

На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение

На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.08.2024

На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:56

2024-08-19T12:56

2024-08-19T13:21

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России."Открытое горение в Самаре ликвидировано", - говорится в сообщении.Склад с лакокрасочными материалами горит на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет, отмечало ранее ведомство.Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники.

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самара

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2024

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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия