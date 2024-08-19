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На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.08.2024
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12:56 19.08.2024 (обновлено: 13:21 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967047485.html
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.08.2024
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:56
2024-08-19T13:21
происшествия
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России."Открытое горение в Самаре ликвидировано", - говорится в сообщении.Склад с лакокрасочными материалами горит на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет, отмечало ранее ведомство.Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967046740.html
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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Самара, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре

© МЧС РоссииЛиквидация пожара на складе с лакокрасочными материалами на улице Грозненской в Самаре. 19 августа 2024
Ликвидация пожара на складе с лакокрасочными материалами на улице Грозненской в Самаре. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© МЧС России
Ликвидация пожара на складе с лакокрасочными материалами на улице Грозненской в Самаре. 19 августа 2024
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Открытое горение на складе лакокрасочных изделий в Самаре ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение в Самаре ликвидировано", - говорится в сообщении.
Склад с лакокрасочными материалами горит на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет, отмечало ранее ведомство.
Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники.
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ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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