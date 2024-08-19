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После пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке завели дело - РИА Новости, 19.08.2024
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12:54 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967046740.html
После пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке завели дело
После пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке завели дело - РИА Новости, 19.08.2024
После пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке завели дело
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на стерлитамакском предприятии, где произошёл пожар на... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:54
2024-08-19T12:54
происшествия
россия
стерлитамак
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 19 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на стерлитамакском предприятии, где произошёл пожар на газопроводе и пострадали три человека, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжёлом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации. "Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает башкирский следком. "По предварительным данным, 19 августа 2024 года вблизи территории одного из нефтехимических предприятий города Стерлитамака при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое человек получили термические ожоги. Они госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в релизе. В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана надлежащая правовая оценка.
https://ria.ru/20240819/postradavshie-1967019632.html
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россия
стерлитамак
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происшествия, россия, стерлитамак, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке завели дело

СК возбудил дело после пожара на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке

© Фото : МЧС РоссииПожар на линии газопровода в Стерлитамаке
Пожар на линии газопровода в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : МЧС России
Пожар на линии газопровода в Стерлитамаке
Читать ria.ru в
УФА, 19 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на стерлитамакском предприятии, где произошёл пожар на газопроводе и пострадали три человека, сообщает СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжёлом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации.
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"Следственным отделом по городу Стерлитамаку СУСК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает башкирский следком. "По предварительным данным, 19 августа 2024 года вблизи территории одного из нефтехимических предприятий города Стерлитамака при проведении работ по обследованию газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси, в результате чего трое человек получили термические ожоги. Они госпитализированы в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз для установления причины возгорания. Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана надлежащая правовая оценка.
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ПроисшествияРоссияСтерлитамакРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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