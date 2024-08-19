https://ria.ru/20240819/pozhar-1967034767.html

При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС

При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС - РИА Новости, 19.08.2024

При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС

Восемнадцать пожарных пострадали при тушении возгорания в Пролетарске Ростовской области, в город выехала дополнительная бригада медиков, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:26

2024-08-19T12:26

2024-08-19T12:30

специальная военная операция на украине

происшествия

пролетарск

ростовская область

василий голубев

россия

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Восемнадцать пожарных пострадали при тушении возгорания в Пролетарске Ростовской области, в город выехала дополнительная бригада медиков, сообщил губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале. В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. По данным районной администрации, при тушении пожара пострадали 18 человек, в городе введен режим ЧС. "На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, четырнадцати из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ, и находятся там в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова", - написал глава региона, добавив, что в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков. По его данным, чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967032102.html

пролетарск

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происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев, россия, вооруженные силы украины