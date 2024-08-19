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При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 19.08.2024 (обновлено: 12:30 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967034767.html
При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС
При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС - РИА Новости, 19.08.2024
При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС
Восемнадцать пожарных пострадали при тушении возгорания в Пролетарске Ростовской области, в город выехала дополнительная бригада медиков, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:26
2024-08-19T12:30
специальная военная операция на украине
происшествия
пролетарск
ростовская область
василий голубев
россия
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Восемнадцать пожарных пострадали при тушении возгорания в Пролетарске Ростовской области, в город выехала дополнительная бригада медиков, сообщил губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале. В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. По данным районной администрации, при тушении пожара пострадали 18 человек, в городе введен режим ЧС. "На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, четырнадцати из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ, и находятся там в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова", - написал глава региона, добавив, что в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков. По его данным, чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967032102.html
пролетарск
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происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Василий Голубев, Россия, Вооруженные силы Украины
При тушении пожара в Пролетарске пострадали 18 сотрудников МЧС

При тушении пожара в Пролетарске Ростовской области пострадали 18 пожарных

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Восемнадцать пожарных пострадали при тушении возгорания в Пролетарске Ростовской области, в город выехала дополнительная бригада медиков, сообщил губернатор области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. По данным районной администрации, при тушении пожара пострадали 18 человек, в городе введен режим ЧС.
"На данный момент 18 пожарных обратились к медикам, четырнадцати из них оказана амбулаторная помощь. Остальные доставлены в ЦРБ, и находятся там в состоянии средней тяжести из-за полученных ожогов. Готовим перевод двух из них в медучреждения Ростова", - написал глава региона, добавив, что в Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков.
По его данным, чтобы обеспечить бесперебойную работу группировки пожарных, силами районной администрации организован подвоз воды, спасатели в полном объеме обеспечены горячим питанием.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПролетарскРостовская областьВасилий ГолубевРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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