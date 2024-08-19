https://ria.ru/20240819/pozhar-1967032102.html

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализовали

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализовали - РИА Новости, 19.08.2024

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализовали

Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:16

2024-08-19T12:16

2024-08-19T12:29

происшествия

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализован на площади одна тысяча "квадратов", сообщили в пресс-службе МЧС России."Пожар на складе лакокрасочных изделий в Самаре локализован на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.Склад с лакокрасочными материалами горит на Грозненской улице в Самаре, пострадавших, по предварительной информации, нет, отмечало ранее ведомство.Для тушения пожара привлечены 70 человек и 22 единицы техники.

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происшествия, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия