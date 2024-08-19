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В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара - РИА Новости, 19.08.2024
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11:44 19.08.2024 (обновлено: 11:47 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967020279.html
В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара
В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара - РИА Новости, 19.08.2024
В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара
МЧС направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:44
2024-08-19T11:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
россия
красноярск
тандинский район
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МЧС направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."МЧС России направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения крупного лесного пожара. Самолет МЧС России вылетел из Красноярска для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров в Тандинском районе. Забор воды будет проводиться из озера Чагытай в этом же районе. Кроме того, на защите населенного пункта продолжают работать сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.В МЧС напомнили, что в Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, при котором выезд в лесные массивы категорически запрещен.
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россия
красноярск
тандинский район
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, россия, красноярск, тандинский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Россия, Красноярск, Тандинский район
В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара

МЧС направило в Туву Бе-200 для тушения лесного пожара на площади 270 га

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МЧС направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"МЧС России направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения крупного лесного пожара. Самолет МЧС России вылетел из Красноярска для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров в Тандинском районе. Забор воды будет проводиться из озера Чагытай в этом же районе. Кроме того, на защите населенного пункта продолжают работать сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, при котором выезд в лесные массивы категорически запрещен.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Бе-200РоссияКрасноярскТандинский район
 
 
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