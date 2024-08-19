https://ria.ru/20240819/pozhar-1967020279.html

В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара

В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара - РИА Новости, 19.08.2024

В Туву направили самолет-амфибию для тушения лесного пожара

МЧС направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:44

2024-08-19T11:44

2024-08-19T11:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

россия

красноярск

тандинский район

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. МЧС направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."МЧС России направило в Туву самолет-амфибию Бе-200 для тушения крупного лесного пожара. Самолет МЧС России вылетел из Красноярска для тушения лесного пожара на площади 270 гектаров в Тандинском районе. Забор воды будет проводиться из озера Чагытай в этом же районе. Кроме того, на защите населенного пункта продолжают работать сотрудники МЧС России", - говорится в сообщении.В МЧС напомнили, что в Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, при котором выезд в лесные массивы категорически запрещен.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967009788.html

россия

красноярск

тандинский район

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, россия, красноярск, тандинский район