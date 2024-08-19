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В Стерлитамаке локализовали пожар на газопроводе
В Стерлитамаке локализовали пожар на газопроводе - РИА Новости, 19.08.2024
В Стерлитамаке локализовали пожар на газопроводе
Пожар на газопроводе в Стерлитамаке локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:11
2024-08-19T11:11
2024-08-19T11:15
происшествия
стерлитамак
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Пожар на газопроводе в Стерлитамаке локализован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Стерлитамаке локализован, по предварительным данным, пострадали три человека", - говорится в сообщении.Ранее в мэрии Стерлитамака РИА Новости рассказали, что на нефтехимическом заводе произошел взрыв с последующим возгоранием. ГУМЧС по Башкирии сообщало, что троих пострадавших отправили в больницу.
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происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Стерлитамаке локализовали пожар на газопроводе
МЧС: пожар на газопроводе в Стерлитамаке локализован, пострадали три человека