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В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА

В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024

В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА

После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:11

2024-08-19T11:11

2024-08-19T11:45

специальная военная операция на украине

ростовская область

пролетарск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация."Число пострадавших составляет 18 человек; пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", — говорится в релизе.Уточняется, что это данные Центральной районной больницы на 10:00.Представитель районной администрации уточнил РИА Новости, что люди пострадали при тушении пожара на промскладе.Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо. На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

пролетарск

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Ольга Фомченкова

ростовская область, пролетарск, происшествия, василий голубев, вооруженные силы украины