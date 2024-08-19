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В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА
После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:11
2024-08-19T11:11
2024-08-19T11:45
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пролетарск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация."Число пострадавших составляет 18 человек; пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", — говорится в релизе.Уточняется, что это данные Центральной районной больницы на 10:00.Представитель районной администрации уточнил РИА Новости, что люди пострадали при тушении пожара на промскладе.Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо. На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, пролетарск, происшествия, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Пролетарск, Происшествия, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА
При пожаре на складе в Пролетарске после атаки БПЛА пострадали 18 человек
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости.
После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация
.
"Число пострадавших составляет 18 человек; пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", — говорится в релизе.
Уточняется, что это данные Центральной районной больницы на 10:00.
Представитель районной администрации уточнил РИА Новости, что люди пострадали при тушении пожара на промскладе.
Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо.
На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.