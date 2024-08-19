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В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 19.08.2024 (обновлено: 11:45 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967009689.html
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА - РИА Новости, 19.08.2024
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА
После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:11
2024-08-19T11:45
специальная военная операция на украине
ростовская область
пролетарск
происшествия
василий голубев
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация."Число пострадавших составляет 18 человек; пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", — говорится в релизе.Уточняется, что это данные Центральной районной больницы на 10:00.Представитель районной администрации уточнил РИА Новости, что люди пострадали при тушении пожара на промскладе.Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо. На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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ростовская область, пролетарск, происшествия, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Пролетарск, Происшествия, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области 18 человек пострадали при пожаре после атаки БПЛА

При пожаре на складе в Пролетарске после атаки БПЛА пострадали 18 человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг — РИА Новости. После атаки дронов в Пролетарском районе Ростовской области в больнице находятся 18 человек, сообщила районная администрация.
"Число пострадавших составляет 18 человек; пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", — говорится в релизе.
Уточняется, что это данные Центральной районной больницы на 10:00.
Представитель районной администрации уточнил РИА Новости, что люди пострадали при тушении пожара на промскладе.
Атака беспилотников произошла в ночь с 17 на 18 августа. При отражении нападения обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, загорелось дизтопливо.
На территории Пролетарска ввели режим ЧС. Тушение пожара продолжается, угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьПролетарскПроисшествияВасилий ГолубевВооруженные силы Украины
 
 
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