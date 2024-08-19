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В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов - РИА Новости, 19.08.2024
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09:51 19.08.2024 (обновлено: 09:54 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pozhar-1966986823.html
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов - РИА Новости, 19.08.2024
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов
Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:51
2024-08-19T09:54
происшествия
коммерческая недвижимость
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. "Поступило сообщение о пожаре в магазине строительных материалов "Креп-14", расположенном по адресу: город Якутск, СОТ Животновод. На момент их прибытия горела кровля магазина и склада открытым огнем. Предварительная площадь пожара - 380 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте работали огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению пожара было привлечено 27 человек личного состава и 7 единиц техники.
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происшествия, коммерческая недвижимость, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов

В Якутске потушили горевшую кровлю и склад магазина строительных материалов

© Фото : МЧС Республики Саха/TelegramЛиквидация пожара в магазине строительных материалов в Якутске
Ликвидация пожара в магазине строительных материалов в Якутске - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : МЧС Республики Саха/Telegram
Ликвидация пожара в магазине строительных материалов в Якутске
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в Telegram-канале.
"Поступило сообщение о пожаре в магазине строительных материалов "Креп-14", расположенном по адресу: город Якутск, СОТ Животновод. На момент их прибытия горела кровля магазина и склада открытым огнем. Предварительная площадь пожара - 380 квадратных метров", - говорится в сообщении.
На месте работали огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
К тушению пожара было привлечено 27 человек личного состава и 7 единиц техники.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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