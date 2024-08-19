https://ria.ru/20240819/pozhar-1966986823.html
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов - РИА Новости, 19.08.2024
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов
Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T09:51
2024-08-19T09:51
2024-08-19T09:54
происшествия
коммерческая недвижимость
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966987083_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_2444b4d5ce6f1eb29eeda9d7e605d53f.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. "Поступило сообщение о пожаре в магазине строительных материалов "Креп-14", расположенном по адресу: город Якутск, СОТ Животновод. На момент их прибытия горела кровля магазина и склада открытым огнем. Предварительная площадь пожара - 380 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте работали огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению пожара было привлечено 27 человек личного состава и 7 единиц техники.
https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1966987083_260:0:1280:765_1920x0_80_0_0_b2e838cd8da8764e94388749e9355f94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов
В Якутске потушили горевшую кровлю и склад магазина строительных материалов