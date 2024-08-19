https://ria.ru/20240819/pozhar-1966986823.html

В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов

В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов - РИА Новости, 19.08.2024

В Якутске потушили пожар в магазине строительных материалов

Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T09:51

2024-08-19T09:51

2024-08-19T09:54

происшествия

коммерческая недвижимость

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Пожар в магазине строительных материалов потушили в понедельник в Якутске, огонь уничтожил площадь 380 квадратных метров, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. "Поступило сообщение о пожаре в магазине строительных материалов "Креп-14", расположенном по адресу: город Якутск, СОТ Животновод. На момент их прибытия горела кровля магазина и склада открытым огнем. Предварительная площадь пожара - 380 квадратных метров", - говорится в сообщении. На месте работали огнеборцы Якутского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению пожара было привлечено 27 человек личного состава и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

якутск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, коммерческая недвижимость, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)