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Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице
Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице - РИА Новости, 19.08.2024
Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице
Житель села Бессоновка Белгородского района, получивший ранение 8 августа в результате обстрела со стороны Украины, скончался в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:43
2024-08-19T14:43
2024-08-19T14:43
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель села Бессоновка Белгородского района, получивший ранение 8 августа в результате обстрела со стороны Украины, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор информировал 8 августа, что село Бессоновка Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО. В крайне тяжелом состоянии в городскую больницу №2 г. Белгорода доставлен мужчина. У него проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. "В больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате вражеского обстрела села Бессоновка 8 августа. Все эти дни врачи боролись за его жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Украина, Происшествия
Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице
Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ Бессоновки 8 августа умер в больнице