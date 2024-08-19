https://ria.ru/20240819/postradavshiy--1967083735.html

Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице

Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице - РИА Новости, 19.08.2024

Пострадавший при обстреле ВСУ села в Белгородской области умер в больнице

Житель села Бессоновка Белгородского района, получивший ранение 8 августа в результате обстрела со стороны Украины, скончался в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:43

2024-08-19T14:43

2024-08-19T14:43

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородский район

белгородская область

украина

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Житель села Бессоновка Белгородского района, получивший ранение 8 августа в результате обстрела со стороны Украины, скончался в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор информировал 8 августа, что село Бессоновка Белгородского района подверглось обстрелу из РСЗО. В крайне тяжелом состоянии в городскую больницу №2 г. Белгорода доставлен мужчина. У него проникающее ранение головы и осколочные ранения рук. "В больнице скончался мужчина, который получил тяжёлые ранения в результате вражеского обстрела села Бессоновка 8 августа. Все эти дни врачи боролись за его жизнь, но, к огромному несчастью, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью", - написал Гладков в Telegram-канале. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

белгородский район

белгородская область

украина

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вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, украина, происшествия