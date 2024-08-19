https://ria.ru/20240819/postradavshie-1967167465.html

Двоих пострадавших в Литве россиян выехали встречать сотрудники МЧС России

Двоих пострадавших в Литве россиян выехали встречать сотрудники МЧС России - РИА Новости, 19.08.2024

Двоих пострадавших в Литве россиян выехали встречать сотрудники МЧС России

Двоих россиян, пострадавших в аварии с автобусом в Литве, выехали встречать сотрудники МЧС, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Калининграде Сергей... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:19

2024-08-19T19:19

2024-08-19T19:19

сергей белов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Двоих россиян, пострадавших в аварии с автобусом в Литве, выехали встречать сотрудники МЧС, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов. Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщил портал Delfi со ссылкой на спасательную службу. "На данный момент нам сообщили, что два человека с травмами заявили свою просьбу вернуться в Калининград. Наш дипломат на машине перевезет на границу. Мы согласовали с ГУ МЧС по Калининградской области - полтора часа назад примерно выехала машина на границу и заберут их на погранпереходе "Чернышевское". Примерно в 19.00 (20.00 мск) обе машины должны подъехать на погранпереход", - сказал Белов. Белов так же сообщил, что в Вильнюсе из посольства РФ выехал дипломат, который сейчас находится в полицейском участке в госпитале получает всю информацию. "Дипломат получит всю информацию и только завтра утром детально, сколько из граждан России получили какие-то травмы и какие у них просьбы. Но большинство, у нас есть информация, продолжили путь по маршруту движения автобуса. Автобус выделен перевозчиком. Двоих доставят в Калининград. Мы на связи со всеми. Мы на связи с посольством постоянно - каждые полчаса связываемся", - добавил Белов. Ранее в правительстве Калининградской области сообщили, что двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве были граждане РФ с двойным гражданством.

https://ria.ru/20240808/dtp-1964947459.html

https://ria.ru/20231028/dtp-1905897283.html

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сергей белов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, калининград, литва, в мире