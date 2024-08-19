Двоих пострадавших в Литве россиян выехали встречать сотрудники МЧС России
Двоих россиян, пострадавших в ДТП в Литве, выехали встречать сотрудники МЧС РФ
© SputnikМесто происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы
© Sputnik
Место происшествия, где автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в приграничном с Россией районе Литвы
КАЛИНИНГРАД, 19 авг - РИА Новости. Двоих россиян, пострадавших в аварии с автобусом в Литве, выехали встречать сотрудники МЧС, сообщил РИА Новости представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов.
Автобус, следовавший из Риги в Калининград, перевернулся в понедельник в приграничном с Россией районе Литвы, из 47 пассажиров 26 доставлены в больницу, среди пострадавших есть несовершеннолетние, сообщил портал Delfi со ссылкой на спасательную службу.
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"На данный момент нам сообщили, что два человека с травмами заявили свою просьбу вернуться в Калининград. Наш дипломат на машине перевезет на границу. Мы согласовали с ГУ МЧС по Калининградской области - полтора часа назад примерно выехала машина на границу и заберут их на погранпереходе "Чернышевское". Примерно в 19.00 (20.00 мск) обе машины должны подъехать на погранпереход", - сказал Белов.
Белов так же сообщил, что в Вильнюсе из посольства РФ выехал дипломат, который сейчас находится в полицейском участке в госпитале получает всю информацию.
"Дипломат получит всю информацию и только завтра утром детально, сколько из граждан России получили какие-то травмы и какие у них просьбы. Но большинство, у нас есть информация, продолжили путь по маршруту движения автобуса. Автобус выделен перевозчиком. Двоих доставят в Калининград. Мы на связи со всеми. Мы на связи с посольством постоянно - каждые полчаса связываемся", - добавил Белов.
Ранее в правительстве Калининградской области сообщили, что двадцать пассажиров в перевернувшемся автобусе в Литве были граждане РФ с двойным гражданством.
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