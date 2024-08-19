https://ria.ru/20240819/postradavshie-1967019632.html

Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 19.08.2024

Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:41

2024-08-19T11:41

2024-08-19T11:42

происшествия

россия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 19 авг - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили в правительстве региона. "Пожарные МЧС России локализовали пожар в Стерлитамаке. К сожалению, 3 человека (2 мужчин и 1 женщина) доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии", - сообщили в правительстве Башкирии.

https://ria.ru/20240819/pozhar-1967009788.html

россия

стерлитамак

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)