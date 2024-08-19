https://ria.ru/20240819/postradavshie-1967019632.html
Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 19.08.2024
Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших при пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:41
2024-08-19T11:41
2024-08-19T11:42
происшествия
россия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 19 авг - РИА Новости. Трое пострадавших при пожаре на нефтехимическом заводе в Башкирии находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили в правительстве региона. "Пожарные МЧС России локализовали пожар в Стерлитамаке. К сожалению, 3 человека (2 мужчин и 1 женщина) доставлены в реанимацию с сильными ожогами в крайне тяжелом и тяжелом состоянии", - сообщили в правительстве Башкирии.
https://ria.ru/20240819/pozhar-1967009788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Трое пострадавших при пожаре в Башкирии находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших при пожаре на заводе в Стерлитамаке находятся в реанимации