https://ria.ru/20240819/postradavshie-1967002977.html

Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу

Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу - РИА Новости, 19.08.2024

Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу

Трое пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставлены в больницу, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:49

2024-08-19T10:49

2024-08-19T10:54

происшествия

стерлитамак

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 19 авг - РИА Новости. Трое пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставлены в больницу, сообщает ГУМЧС по Башкирии.Ранее в мэрии Стерлитамака РИА Новости рассказали, что на нефтехимическом заводе при взрыве и возгорании на трубопроводе пострадали три человека."Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа, три человека доставлены в больницу. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара и недопущения его распространения. К ликвидации привлечены 20 специалистов и 6 единиц техники", - сообщает МЧС региона.

https://ria.ru/20230213/avarii-1851825840.html

стерлитамак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)