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Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу
Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу - РИА Новости, 19.08.2024
Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу
Трое пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставлены в больницу, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T10:49
2024-08-19T10:49
2024-08-19T10:54
происшествия
стерлитамак
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 19 авг - РИА Новости. Трое пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставлены в больницу, сообщает ГУМЧС по Башкирии.Ранее в мэрии Стерлитамака РИА Новости рассказали, что на нефтехимическом заводе при взрыве и возгорании на трубопроводе пострадали три человека."Предварительно, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим факельным горением сжиженного газа, три человека доставлены в больницу. Принимаются все необходимые меры для ликвидации пожара и недопущения его распространения. К ликвидации привлечены 20 специалистов и 6 единиц техники", - сообщает МЧС региона.
https://ria.ru/20230213/avarii-1851825840.html
стерлитамак
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Стерлитамак, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу
МЧС: трех пострадавших при ЧП на газопроводе в Стерлитамаке доставили в больницу