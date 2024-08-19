https://ria.ru/20240819/popova-1967038328.html

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова - РИА Новости, 19.08.2024

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, заявила Попова

Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, в стране есть все для выявления заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова изданию Life. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:34

2024-08-19T12:34

2024-08-19T12:50

россия

общество

анна попова

александр гинцбург

ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оспа обезьян для России не представляет никакой опасности, в стране есть все для выявления заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова изданию Life. "Для России в целом это не представляет никакой опасности, у нас есть все для того, чтобы выявить заболевание. У нас отличная экосистема, которая хорошо работает, это уже проверено. За весь прошедший период у нас было три случая завозной оспы, которую мы своевременно выявили и не допустили никакого распространения", - сказала Попова.Также глава Роспотребнадзора заявила, что, учитывая особенности распространения оспы обезьян, России с ее традиционными ценностями эта болезнь не страшна."Учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с её традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое неопасно. Распространения мы не предполагаем, и его не будет", - резюмировала Попова.Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Волны заражения оспой обезьян начались в мае 2022 года и проявились в странах, которые никогда раньше не сталкивались с этим вирусом, таких как США, Великобритания, Швеция и Бельгия.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее рассказал РИА Новости, что научно-исследовательская работа (НИР) по созданию вакцины от оспы обезьян в России фактически завершена, её доклинические испытания могут занять 6-7 месяцев.

https://ria.ru/20240815/ospa-1966297733.html

https://ria.ru/20240816/rospotrebnadzor-1966564917.html

https://ria.ru/20240815/ospa-1966492133.html

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россия, общество, анна попова, александр гинцбург, ситуация с эпидемией оспы обезьян в мире