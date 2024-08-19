Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"Костромская область направила дополнительную технику в противотанковый дивизион, где служат костромичи. Бойцам переданы квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, а также письма и личные посылки от родных", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : Сергей Ситников/TelegramКостромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
По словам губернатора, новая партия машин сформирована регионом по заявкам командования при поддержке благотворительного фонда "Гордимся тобой".
Глава региона рассказал, что за два года Костромская область передала в полки, где служат костромичи, более 180 единиц авто- и мототранспорта: УАЗы, квадроциклы и мотоциклы, машины скорой медпомощи и мини-экскаваторы. В поставках дополнительного оборудования – антидроновые ружья, тепловизоры и квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, дизель-генераторы и оргтехника.
© Фото : Сергей Ситников/TelegramКостромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы