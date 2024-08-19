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Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы - РИА Новости, 19.08.2024
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Надежные люди
 
18:09 19.08.2024 (обновлено: 18:32 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967153618.html
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы - РИА Новости, 19.08.2024
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, сообщил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:09
2024-08-19T18:32
надежные люди
костромская область
сергей ситников
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, сообщил губернатор Сергей Ситников. "Костромская область направила дополнительную технику в противотанковый дивизион, где служат костромичи. Бойцам переданы квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, а также письма и личные посылки от родных", - написал он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, новая партия машин сформирована регионом по заявкам командования при поддержке благотворительного фонда "Гордимся тобой". Глава региона рассказал, что за два года Костромская область передала в полки, где служат костромичи, более 180 единиц авто- и мототранспорта: УАЗы, квадроциклы и мотоциклы, машины скорой медпомощи и мини-экскаваторы. В поставках дополнительного оборудования – антидроновые ружья, тепловизоры и квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, дизель-генераторы и оргтехника.
костромская область
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РИА Новости
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костромская область, сергей ситников, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Костромская область, Сергей Ситников, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы

Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы

© Фото : Сергей Ситников/TelegramКвадроциклы, отправленные из Костромской области в зону СВО
Квадроциклы, отправленные из Костромской области в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Сергей Ситников/Telegram
Квадроциклы, отправленные из Костромской области в зону СВО
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"Костромская область направила дополнительную технику в противотанковый дивизион, где служат костромичи. Бойцам переданы квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, а также письма и личные посылки от родных", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : Сергей Ситников/TelegramКостромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Сергей Ситников/Telegram
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
По словам губернатора, новая партия машин сформирована регионом по заявкам командования при поддержке благотворительного фонда "Гордимся тобой".
Глава региона рассказал, что за два года Костромская область передала в полки, где служат костромичи, более 180 единиц авто- и мототранспорта: УАЗы, квадроциклы и мотоциклы, машины скорой медпомощи и мини-экскаваторы. В поставках дополнительного оборудования – антидроновые ружья, тепловизоры и квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, дизель-генераторы и оргтехника.
© Фото : Сергей Ситников/TelegramКостромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Сергей Ситников/Telegram
Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы
 
Надежные людиКостромская областьСергей СитниковУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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