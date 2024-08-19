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Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы

Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы - РИА Новости, 19.08.2024

Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы и электрогенераторы

Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, сообщил губернатор Сергей Ситников. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:09

2024-08-19T18:09

2024-08-19T18:32

надежные люди

костромская область

сергей ситников

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Костромская область направила бойцам СВО квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, сообщил губернатор Сергей Ситников. "Костромская область направила дополнительную технику в противотанковый дивизион, где служат костромичи. Бойцам переданы квадроциклы с прицепами и электрогенераторы, а также письма и личные посылки от родных", - написал он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, новая партия машин сформирована регионом по заявкам командования при поддержке благотворительного фонда "Гордимся тобой". Глава региона рассказал, что за два года Костромская область передала в полки, где служат костромичи, более 180 единиц авто- и мототранспорта: УАЗы, квадроциклы и мотоциклы, машины скорой медпомощи и мини-экскаваторы. В поставках дополнительного оборудования – антидроновые ружья, тепловизоры и квадрокоптеры, радиостанции, прицелы ночного видения, дизель-генераторы и оргтехника.

костромская область

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, сергей ситников, ульяновский автомобильный завод (уаз)