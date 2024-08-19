https://ria.ru/20240819/pomosch-1967045036.html

Текслер передал более 200 единиц спецоборудования и снаряжения в зону СВО

Текслер передал более 200 единиц спецоборудования и снаряжения в зону СВО - РИА Новости, 19.08.2024

Текслер передал более 200 единиц спецоборудования и снаряжения в зону СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал в зону специальной военной операции более 120 дронов различной модификации, а также более 50 современных... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:51

2024-08-19T12:51

2024-08-19T12:51

надежные люди

челябинская область

авдеевка

алексей текслер

сво

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал в зону специальной военной операции более 120 дронов различной модификации, а также более 50 современных цифровых средств связи, сообщило в понедельник министерство общественной безопасности региона. "Алексей Текслер передал более 200 единиц специального оборудования и снаряжения для военнослужащих. По обращению командования воинских частей, выполняющих задачи в зоне проведения СВО, губернатором Челябинской области принято решение о приобретении и передаче бойцам специального оборудования. Для бойцов в зону СВО передали более 120 дронов различной модификации, более 50 современных цифровых средств связи, средства РЭБ и комплектующие к ним, генераторы, детекторы дронов, приборы ночного видения, средства разведки и автозапчасти", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале. Все это сейчас является самым необходимым на фронте и несомненно будет способствовать выполнению задач специальной военной операции и "приближению нашей победы", отмечается в сообщении. Глава региона в минувшие выходные дни посетил Авдеевку. "Впечатления передать словами трудно. Город, вернее то, что от него осталось, на военном положении. Впереди долгая работа. Челябинская область уже здесь. Наши строители восстанавливают дома. Все вместе постепенно вернем сюда мирную жизнь", - написал Текслер в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240819/spetsoperatsiya-1966596353.html

челябинская область

авдеевка

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Артем Смирнов

челябинская область, авдеевка, алексей текслер, сво