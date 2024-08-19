https://ria.ru/20240819/pogoda-1967192080.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 19.08.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улицах из-за прогнозируемых дождя и грозы в понедельник, непогода ожидается в столице с полуночи,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:14

2024-08-19T21:14

2024-08-19T21:15

общество

москва

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улицах из-за прогнозируемых дождя и грозы в понедельник, непогода ожидается в столице с полуночи, сообщает комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после полуночи и до 10.00 20 августа в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", — говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240819/groza-1967154483.html

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общество, москва