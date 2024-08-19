https://ria.ru/20240819/pogoda-1967192080.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 19.08.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улицах из-за прогнозируемых дождя и грозы в понедельник, непогода ожидается в столице с полуночи,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:14
2024-08-19T21:14
2024-08-19T21:15
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_da2fa73c86f415511edf67ea7ad26d92.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы попросили быть внимательнее на улицах из-за прогнозируемых дождя и грозы в понедельник, непогода ожидается в столице с полуночи, сообщает комплекс городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, после полуночи и до 10.00 20 августа в столице ожидаются ливневый дождь, гроза. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду", — говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20240819/groza-1967154483.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956158641_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_b7f2665919dc9fbb1d2a82adeab104cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными в понедельник из-за дождя и грозы