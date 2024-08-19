https://ria.ru/20240819/pogoda-1966974960.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, день станет самым теплым с начала августа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:02

2024-08-19T08:02

2024-08-19T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959857629_0:140:3299:1996_1920x0_80_0_0_628badc37fd97ddc1761381b3770070a.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, день станет самым теплым с начала августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов тепла… Сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала августа", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240817/burya-1966822828.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус