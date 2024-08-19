https://ria.ru/20240819/pogoda-1966974960.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, день станет самым теплым с начала августа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:02
2024-08-19T08:02
2024-08-19T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, день станет самым теплым с начала августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов тепла… Сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала августа", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы, добавил собеседник агентства.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Леус: в Москве в понедельник ожидается до 29 градусов тепла
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидается в Москве в понедельник, день станет самым теплым с начала августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 27 - плюс 29, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов тепла… Сегодняшний день в Москве станет самым теплым с начала августа", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы, добавил собеседник агентства.