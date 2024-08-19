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В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ - РИА Новости, 19.08.2024
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12:26 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html
В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ
В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ - РИА Новости, 19.08.2024
В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджогах трех торговых центров в Ростове-на-Дону под воздействием телефонных мошенников, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T12:26
2024-08-19T12:26
происшествия
ростов-на-дону
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджогах трех торговых центров в Ростове-на-Дону под воздействием телефонных мошенников, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение о возгорании в трех торговых центрах города Ростова-на-Дону. "В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении поджогов", - сказал он. Полицейские выяснили, что в первых двух случаях ростовчанка под видом клиента заходила в магазины, находящиеся в торговых центрах, размещала там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия. По пути в третий торговый центр она купила канистру бензина на заправке и, придя в магазин, разлила содержимое и подожгла, после чего вновь скрылась. Во всех трех случаях персонал и посетители магазинов были эвакуированы, никто не пострадал. Женщина пояснила, что ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный "безопасный счет", а также организовать поджоги в торговых центрах города, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html
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происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ

В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в 3 поджогах торговых центров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджогах трех торговых центров в Ростове-на-Дону под воздействием телефонных мошенников, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.
В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение о возгорании в трех торговых центрах города Ростова-на-Дону.
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"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении поджогов", - сказал он.
Полицейские выяснили, что в первых двух случаях ростовчанка под видом клиента заходила в магазины, находящиеся в торговых центрах, размещала там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия.
По пути в третий торговый центр она купила канистру бензина на заправке и, придя в магазин, разлила содержимое и подожгла, после чего вновь скрылась. Во всех трех случаях персонал и посетители магазинов были эвакуированы, никто не пострадал.
Женщина пояснила, что ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный "безопасный счет", а также организовать поджоги в торговых центрах города, уточнили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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