https://ria.ru/20240819/podzhogi-1967034588.html

В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ

В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ - РИА Новости, 19.08.2024

В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в поджогах ТЦ

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджогах трех торговых центров в Ростове-на-Дону под воздействием телефонных мошенников, сообщил журналистам... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:26

2024-08-19T12:26

2024-08-19T12:26

происшествия

ростов-на-дону

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг - РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в поджогах трех торговых центров в Ростове-на-Дону под воздействием телефонных мошенников, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области. В минувшую пятницу в полицию поступило сообщение о возгорании в трех торговых центрах города Ростова-на-Дону. "В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении поджогов", - сказал он. Полицейские выяснили, что в первых двух случаях ростовчанка под видом клиента заходила в магазины, находящиеся в торговых центрах, размещала там коробку с фейерверком, а затем поджигала и скрывалась с места происшествия. По пути в третий торговый центр она купила канистру бензина на заправке и, придя в магазин, разлила содержимое и подожгла, после чего вновь скрылась. Во всех трех случаях персонал и посетители магазинов были эвакуированы, никто не пострадал. Женщина пояснила, что ей поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил ее оформить кредит и перевести деньги на указанный "безопасный счет", а также организовать поджоги в торговых центрах города, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20240325/arest-1935596196.html

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростов-на-дону, россия, ростовская область