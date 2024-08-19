https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967095840.html

Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024

Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T15:19

2024-08-19T15:19

2024-08-19T15:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

подольск

серпухов

алексей сапанюк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846331124_0:329:3055:2047_1920x0_80_0_0_497793ed1fa304d75395cfa84d96608c.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" каждые выходные. Всего с начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тысячи человек, а за прошедшие выходные 541", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".

https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html

московская область (подмосковье)

подольск

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), подольск, серпухов, алексей сапанюк