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Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
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Новости Подмосковья
 
15:19 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967095840.html
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:19
2024-08-19T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
подольск
серпухов
алексей сапанюк
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" каждые выходные. Всего с начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тысячи человек, а за прошедшие выходные 541", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье), подольск, серпухов, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Серпухов, Алексей Сапанюк

Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
"Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" каждые выходные. Всего с начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тысячи человек, а за прошедшие выходные 541", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
В случае необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику.
Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПодольскСерпуховАлексей Сапанюк
 
 
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