https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967095840.html
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 19.08.2024
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:19
2024-08-19T15:19
2024-08-19T15:19
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 8,3 тысячи человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета, акция прошла в 34 городских округах, в том числе в Подольске, Серпухове, Талдоме, Электростали и других, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Не все могут найти время, чтобы пройти профосмотр в будни. Для этого мы проводим акцию "Проверь свое здоровье в парке" каждые выходные. Всего с начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тысячи человек, а за прошедшие выходные 541", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. В случае необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
https://ria.ru/20240816/eko-1966564111.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), подольск, серпухов, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Подольск, Серпухов, Алексей Сапанюк