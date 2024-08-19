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Более чем на 50% выросла выручка резидентов ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье
Более чем на 50% выросла выручка резидентов ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2024
Более чем на 50% выросла выручка резидентов ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье
Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье выросла более чем на 50% за первые шесть месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:50
2024-08-19T13:50
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье выросла более чем на 50% за первые шесть месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Резиденты ОЭЗ "Дубна" в первом полугодии 2024 года выручили от продажи собственной продукции более 31,4 миллиарда рублей. Это на 50,9% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Также с ростом выручки увеличиваются и отчисления резидентов ОЭЗ "Дубна" в консолидированный бюджет Подмосковья. Объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ в отчетном периоде превысил 3,5 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Кроме того, общая сумма выручки резидентов за все время работы площадки превысила 230 миллиардов рублей. Суммарные отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 миллиарда рублей, в том числе почти 7,3 миллиарда рублей в консолидированный бюджет Московской области.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Выручка резидентов особой экономической зоны "Дубна" в Подмосковье выросла более чем на 50% за первые шесть месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Резиденты ОЭЗ "Дубна" в первом полугодии 2024 года выручили от продажи собственной продукции более 31,4 миллиарда рублей. Это на 50,9% выше, чем показатель за аналогичный период прошлого года", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Также с ростом выручки увеличиваются и отчисления резидентов ОЭЗ "Дубна" в консолидированный бюджет Подмосковья. Объем налоговых отчислений резидентами ОЭЗ в отчетном периоде превысил 3,5 миллиарда рублей. Это на 45% больше, чем за первое полугодие 2023 года.
Кроме того, общая сумма выручки резидентов за все время работы площадки превысила 230 миллиардов рублей. Суммарные отчисления в бюджеты всех уровней, а также объем таможенных платежей достигли 32,4 миллиарда рублей, в том числе почти 7,3 миллиарда рублей в консолидированный бюджет Московской области
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