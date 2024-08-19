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Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2024
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Новости Подмосковья
 
13:43 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967060908.html
Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье
Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2024
Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье
Работодатели Подмосковья предоставили соискателям региона свыше 73 тысяч вакансий, более 6 тысяч из них – это строители, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:43
2024-08-19T13:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
работа
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работодатели Подмосковья предоставили соискателям региона свыше 73 тысяч вакансий, более 6 тысяч из них – это строители, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "Свыше 73 тысяч вакансий разместили работодатели региона в поисках сотрудников, из них более 6 тысяч - это строители. Все чаще предприятиям требуются инженеры, монтажники, каменщики, штукатуры, арматурщики. Напомню, что в Подмосковье на сегодняшний день рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы 0,1%", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве отметили, что средняя зарплата специалистов в строительной сфере составляет более 75 тысяч рублей в месяц.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева, работа
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Работа

Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр социального развития Московской области Людмила Болатаева
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работодатели Подмосковья предоставили соискателям региона свыше 73 тысяч вакансий, более 6 тысяч из них – это строители, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
"Свыше 73 тысяч вакансий разместили работодатели региона в поисках сотрудников, из них более 6 тысяч - это строители. Все чаще предприятиям требуются инженеры, монтажники, каменщики, штукатуры, арматурщики. Напомню, что в Подмосковье на сегодняшний день рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы 0,1%", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона.
В ведомстве отметили, что средняя зарплата специалистов в строительной сфере составляет более 75 тысяч рублей в месяц.
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15 августа, 18:23
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила БолатаеваРабота
 
 
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