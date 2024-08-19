https://ria.ru/20240819/podmoskove-1967060908.html

Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье

Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье - РИА Новости, 19.08.2024

Более 73 тысяч вакансий предоставлено в Подмосковье

Работодатели Подмосковья предоставили соискателям региона свыше 73 тысяч вакансий, более 6 тысяч из них – это строители, сообщила первый заместитель... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:43

2024-08-19T13:43

2024-08-19T13:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

работа

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Работодатели Подмосковья предоставили соискателям региона свыше 73 тысяч вакансий, более 6 тысяч из них – это строители, сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева. "Свыше 73 тысяч вакансий разместили работодатели региона в поисках сотрудников, из них более 6 тысяч - это строители. Все чаще предприятиям требуются инженеры, монтажники, каменщики, штукатуры, арматурщики. Напомню, что в Подмосковье на сегодняшний день рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы 0,1%", - рассказала Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба Минсоцразвития региона. В ведомстве отметили, что средняя зарплата специалистов в строительной сфере составляет более 75 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240815/vorobev-1966452261.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, работа