https://ria.ru/20240819/pmr-1967017852.html

Присутствие миротворцев в Приднестровье необходимо, заявили в ПМР

Присутствие миротворцев в Приднестровье необходимо, заявили в ПМР - РИА Новости, 19.08.2024

Присутствие миротворцев в Приднестровье необходимо, заявили в ПМР

Миротворцы в Приднестровье - это базовый фундамент любых политических решений, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:35

2024-08-19T10:35

2024-08-19T11:36

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ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Миротворцы в Приднестровье - это базовый фундамент любых политических решений, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Нападки на миротворческий механизм и деструктивные шаги оставляют свой негативный отпечаток, в том числе провоцируют недопонимание и проблемы в работе ОКК (Объединенная контрольная комиссия - ред.). На данном этапе легитимный миротворческий механизм с этими проблемами эффективно справляется, демонстрируя устойчивость и общественную значимость. Поэтому как бы кому ни хотелось, но базовым фундаментом любых политко-дипломатических решений была и остается именно миротворческая операция", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что законодательство Приднестровья в полной мере обеспечивает легитимность нахождения миротворческих сил России. По его словам, их присутствие тем более необходимо, поскольку никакой динамики в политическом урегулировании конфликта между Приднестровьем и Молдавией не просматривается. "Главный непреложный факт заключается в том, что пока функционирует миротворческая операция на Днестре и работает ОКК, безопасность обеих стран надежно гарантирована, а также присутствуют необходимые условия для политического диалога. В этом заключена миссия и ценность операции", - пояснил Игнатьев. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240729/pridnestrove-1962612057.html

https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

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в мире, молдавия, россия, днестр, виталий игнатьев, обсе