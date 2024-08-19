https://ria.ru/20240819/pmr--1967015431.html

В ПМР рассказали, зачем нужна декларация о мирном урегулировании

В ПМР рассказали, зачем нужна декларация о мирном урегулировании - РИА Новости, 19.08.2024

В ПМР рассказали, зачем нужна декларация о мирном урегулировании

Тирасполь считает актуальным подписать с Кишиневом декларацию о мирном урегулировании, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:50

2024-08-19T10:50

2024-08-19T11:32

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кишинев

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тирасполь

виталий игнатьев

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Тирасполь считает актуальным подписать с Кишиневом декларацию о мирном урегулировании, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Приднестровская сторона 17 мая предложила Кишиневу заключить декларацию о приверженности мирным методам урегулирования между ПМР и Молдавией. Второго июля глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с главой делегации Европейского союза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отвергает предложение подписать такой документ. "Наша инициатива носила максимально открытый характер, её единственной целью являлось прямое и чёткое подтверждение приверженности обеих сторон мирным подходам в урегулировании. Считаем эту инициативу актуальной и обладающей потенциалом стать практическим инструментом нормализации процесса урегулирования", - сказал Игнатьев. Он напомнил, что Приднестровье постоянно предлагает решения и инициативы, которые позволили бы восстановить последовательный диалог и решить наиболее насущные проблемы. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240702/moldaviya-1956876866.html

https://ria.ru/20240515/pridnestrove-1946280654.html

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тирасполь

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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, вадим красносельский, обсе