https://ria.ru/20240819/ploschadki-1967028718.html

Ракова рассказала о троекратном росте числа площадок "Спортивные выходные"

Ракова рассказала о троекратном росте числа площадок "Спортивные выходные" - РИА Новости, 19.08.2024

Ракова рассказала о троекратном росте числа площадок "Спортивные выходные"

Число площадок для тренировок в рамках проекта центров "Мои Документы" и департамента спорта Москвы "Спортивные выходные" текущим летом выросло до 72, заявила... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:07

2024-08-19T12:07

2024-08-19T12:07

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число площадок для тренировок в рамках проекта центров "Мои Документы" и департамента спорта Москвы "Спортивные выходные" текущим летом выросло до 72, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Проект "Спортивные выходные" пользуется большой популярность среди жителей столицы. Только за четыре года проект объединил свыше 113 тысяч участников, которые приняли участие в офлайн-тренировках вместе с профессиональными спортсменами. Сотрудники центров госуслуг помогают всем желающим зарегистрироваться на тренировки, напоминают о предстоящих занятиях и информируют москвичей об их месте проведения. Если вы впервые окажетесь на тренировке – вас обязательно встретит сотрудник МФЦ и поможет вам сориентироваться на месте", - сказала Ракова. По ее словам, в этом году году проект расширили. И число площадок выросло до 72. Они включили в себя Парк Победы, гастроквартал "Три вокзала. Депо", фудмолл "Депо. Москва", Центральный рынок и Культурный центр ЗИЛ. "Кроме того, впервые этим летом тренировки проводят на живописных причалах Москвы — на Нагатинском Затоне, Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке Печатники. Так, за четыре года количество площадок увеличилось в три раза! Очень радует, что жители столицы принимают активное участие в спортивной жизни нашего любимого города", –– отметила заместитель мэра Москвы. Кроме офлайн-тренировок, проект предлагает ежедневные утренние зарядки, которые можно посмотреть по будням в 07:00 на канале проекта. Там же пользователи могут присоединиться к онлайн-тренировкам по различным видам спорта и медитациям. Все эфиры сохраняются и доступны для просмотра. За время реализации проекта онлайн-тренировки посмотрели около 1,7 миллиона раз. График бесплатных тренировок доступен на сайте проекта "Спортивные выходные". Там можно ознакомиться с перечнем дисциплин, а также расписанием. Записаться на тренировку горожане также могут в любом офисе "Мои Документы".

https://ria.ru/20240815/moskva-1966316311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова