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Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 19.08.2024
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20:20 19.08.2024 (обновлено: 21:04 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967184652.html
Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР
Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 19.08.2024
Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 и 20 августа проведет в Москве переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэном, будут обсуждаться... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:20
2024-08-19T21:04
китай
москва
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 и 20 августа проведет в Москве переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэном, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в различных сферах, в том числе взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.Чернышенко и Хэ Лифэн встретились для переговоров в Москве в понедельник вечером, вице-премьер поприветствовал своего коллегу, состоялась церемония фотографирования."Девятнадцатого и 20 августа вице-премьер и его китайский коллега проведут переговоры в рамках 28-го заседания межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая", - говорится в сообщении.Ключевыми темами переговоров станет торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, развитие промышленности, науки и техники, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, строительства, а также взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации.
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китай, москва, россия, дмитрий чернышенко, в мире
Китай, Москва, Россия, Дмитрий Чернышенко, В мире
Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР

Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 и 20 августа проведет в Москве переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэном, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в различных сферах, в том числе взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.
Чернышенко и Хэ Лифэн встретились для переговоров в Москве в понедельник вечером, вице-премьер поприветствовал своего коллегу, состоялась церемония фотографирования.
"Девятнадцатого и 20 августа вице-премьер и его китайский коллега проведут переговоры в рамках 28-го заседания межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая", - говорится в сообщении.
Ключевыми темами переговоров станет торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, развитие промышленности, науки и техники, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, строительства, а также взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
В будущее пустят не всех
9 августа, 08:00
 
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