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Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР

Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 19.08.2024

Чернышенко проведет переговоры с вице-премьером Госсовета КНР

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 и 20 августа проведет в Москве переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэном, будут обсуждаться... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:20

2024-08-19T20:20

2024-08-19T21:04

китай

москва

россия

дмитрий чернышенко

в мире

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 19 и 20 августа проведет в Москве переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Хэ Лифэном, будут обсуждаться вопросы сотрудничества в различных сферах, в том числе взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации, сообщается в официальном телеграм-канале правительства РФ.Чернышенко и Хэ Лифэн встретились для переговоров в Москве в понедельник вечером, вице-премьер поприветствовал своего коллегу, состоялась церемония фотографирования."Девятнадцатого и 20 августа вице-премьер и его китайский коллега проведут переговоры в рамках 28-го заседания межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая", - говорится в сообщении.Ключевыми темами переговоров станет торгово-экономическое и финансовое сотрудничество, развитие промышленности, науки и техники, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, строительства, а также взаимодействие в области космоса и спутниковой навигации.

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китай

москва

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