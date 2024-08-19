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Алиев рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 19.08.2024
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14:57 19.08.2024 (обновлено: 15:08 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967087615.html
Алиев рассказал о переговорах с Путиным
Алиев рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 19.08.2024
Алиев рассказал о переговорах с Путиным
В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:57
2024-08-19T15:08
экономика
россия
азербайджан
владимир путин
ильхам алиев
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений... Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества", - заявил Алиев по итогам своих переговоров с Путиным.Он напомнил, что в прошлом году товарооборот двух стран перешагнул порог в 4 миллиарда долларов."Обменялись мнениями о том, что это не предел", - добавил президент Азербайджана.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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экономика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев
Экономика, Россия, Азербайджан, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Алиев рассказал о переговорах с Путиным

Алиев с Путиным на переговорах проанализировали торгово-экономические отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«
"Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений... Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества", - заявил Алиев по итогам своих переговоров с Путиным.
Он напомнил, что в прошлом году товарооборот двух стран перешагнул порог в 4 миллиарда долларов.
"Обменялись мнениями о том, что это не предел", - добавил президент Азербайджана.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Межгосударственные отношения России и Азербайджана
18 августа, 00:22
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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