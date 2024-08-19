https://ria.ru/20240819/peregovory-1967087615.html

Алиев рассказал о переговорах с Путиным

Алиев рассказал о переговорах с Путиным - РИА Новости, 19.08.2024

Алиев рассказал о переговорах с Путиным

В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:57

2024-08-19T14:57

2024-08-19T15:08

экономика

россия

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев."Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений... Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества", - заявил Алиев по итогам своих переговоров с Путиным.Он напомнил, что в прошлом году товарооборот двух стран перешагнул порог в 4 миллиарда долларов."Обменялись мнениями о том, что это не предел", - добавил президент Азербайджана.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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азербайджан

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, азербайджан, владимир путин, ильхам алиев