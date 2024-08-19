Алиев рассказал о переговорах с Путиным
Алиев с Путиным на переговорах проанализировали торгово-экономические отношения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были детально проанализированы вопросы торгово-экономических отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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"Мы сегодня подробно обсудили широкий спектр межгосударственных отношений... Мы проанализировали детально вопросы, связанные с торгово-экономическими отношениями. Рост товарооборота и в прошлом году, и за 6 месяцев этого года говорит о большом потенциале сотрудничества", - заявил Алиев по итогам своих переговоров с Путиным.
Он напомнил, что в прошлом году товарооборот двух стран перешагнул порог в 4 миллиарда долларов.
"Обменялись мнениями о том, что это не предел", - добавил президент Азербайджана.
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