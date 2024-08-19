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Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
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14:46 19.08.2024 (обновлено: 16:32 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/peregovory-1967084613.html
Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане
Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба" завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:46
2024-08-19T16:32
владимир путин
азербайджан
россия
ильхам алиев
в мире
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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба" завершились, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Алиев вместе вышли из зала переговоров и продолжали общаться на ногах. Также лидеры государств коротко поговорили с специальным представителем президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борисом Титовым, которого встретили в холле резиденции.Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составе. Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.В общей сложности переговоры в узком и расширенном составах длились около 2,5 часов.Президент РФ прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом.
https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html
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владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев, в мире, борис титов
Владимир Путин, Азербайджан, Россия, Ильхам Алиев, В мире, Борис Титов
Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане

Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане в резиденции "Загульба"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба" завершились, передает корреспондент РИА Новости.
Путин и Алиев вместе вышли из зала переговоров и продолжали общаться на ногах. Также лидеры государств коротко поговорили с специальным представителем президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борисом Титовым, которого встретили в холле резиденции.
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Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составе. Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.
В общей сложности переговоры в узком и расширенном составах длились около 2,5 часов.
Президент РФ прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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Владимир ПутинАзербайджанРоссияИльхам АлиевВ миреБорис Титов
 
 
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