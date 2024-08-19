https://ria.ru/20240819/peregovory-1967084613.html

Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане

Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев завершили переговоры в Азербайджане

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба" завершились, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:46

2024-08-19T14:46

2024-08-19T16:32

владимир путин

азербайджан

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ильхам алиев

в мире

борис титов

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БАКУ, 19 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в резиденции "Загульба" завершились, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Алиев вместе вышли из зала переговоров и продолжали общаться на ногах. Также лидеры государств коротко поговорили с специальным представителем президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борисом Титовым, которого встретили в холле резиденции.Лидеры государств провели переговоры в узком и расширенном составе. Далее у президентов запланирована церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.В общей сложности переговоры в узком и расширенном составах длились около 2,5 часов.Президент РФ прилетел в Азербайджан 18 августа с двухдневным государственным визитом.

https://ria.ru/20240818/diplomatiya-1966628422.html

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владимир путин, азербайджан, россия, ильхам алиев, в мире, борис титов