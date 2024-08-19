https://ria.ru/20240819/peregovory-1967025573.html

Мирные предложения России по Украине не аннулированы, заявил Ушаков

Мирные предложения России по Украине не аннулированы, заявил Ушаков - РИА Новости, 19.08.2024

Мирные предложения России по Украине не аннулированы, заявил Ушаков

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные главой российского государства Владимиром... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:59

2024-08-19T11:59

2024-08-19T12:06

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные главой российского государства Владимиром Путиным, не аннулированы."Нет, они не аннулированы", - сказал Ушаков изданию Life, отвечая на вопрос, продолжают ли действовать мирные предложения Москвы на фоне провокации Киева в приграничных российских регионах.Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966874746.html

https://ria.ru/20240819/ekspert-1966994699.html

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