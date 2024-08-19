Мирные предложения России по Украине не аннулированы, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что мирные предложения России по Украине не аннулированы
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные главой российского государства Владимиром Путиным, не аннулированы.
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"Нет, они не аннулированы", - сказал Ушаков изданию Life, отвечая на вопрос, продолжают ли действовать мирные предложения Москвы на фоне провокации Киева в приграничных российских регионах.
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.