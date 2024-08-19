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Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников
Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников - РИА Новости, 19.08.2024
Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников
Текущие переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС представляют собой, "возможно, последнюю" возможность вернуть заложников, добиться прекращения... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T08:55
2024-08-19T08:55
2024-08-19T08:55
в мире
израиль
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энтони блинкен
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Текущие переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС представляют собой, "возможно, последнюю" возможность вернуть заложников, добиться прекращения огня, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Блинкен находится с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток с целью урегулирования конфликта в Газе. "Это мой девятый визит в Израиль и на Ближний Восток с 7 октября (2023 года), и это решающий момент, вероятно, лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, добиться прекращения огня", - подчеркнул он. По мнению госсекретаря, настало время для участников переговоров о перемирии в Газе перестать искать поводы отказаться от них. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240818/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, катар, египет, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Египет, Энтони Блинкен, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Блинкен назвал переговоры с ХАМАС последней возможностью вернуть заложников
Блинкен назвал переговоры Израиля с ХАМАС последним шансом для прекращения огня