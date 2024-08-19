https://ria.ru/20240819/pavodki-1967049019.html

В МЧС рассказали о ситуации с паводком

В МЧС рассказали о ситуации с паводком - РИА Новости, 19.08.2024

В МЧС рассказали о ситуации с паводком

Паводковая обстановка в России стабилизируется, при этом в семи регионах остаются подтопленными 55 дачных домов и 281 приусадебный участок, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T13:00

2024-08-19T13:00

2024-08-19T13:00

происшествия

жилье

россия

хабаровский край

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Паводковая обстановка в России стабилизируется, при этом в семи регионах остаются подтопленными 55 дачных домов и 281 приусадебный участок, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Паводковая обстановка на территории Российской Федерации стабилизируется. В течение недели продолжается спад уровней воды, за исключением Хабаровского края, где в результате увеличения водности реки Амур оказались подтопленными 147 приусадебных участков и 13 участков автомобильных дорог. На сегодняшний день в семи субъектах остаются подтопленными 55 дачных домов, 281 приусадебный участок и 22 объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что на освободившихся от воды территориях продолжаются работы по их восстановлению, населению оказывается всесторонняя адресная помощь. Кроме того, сообщает МЧС, за неделю на водных объектах произошло 99 происшествий, погибли 92 человека, 21 был спасён. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий и гибель в них людей уменьшились более чем в 2 раза.

https://ria.ru/20240819/kuzbass-1966985156.html

россия

хабаровский край

амур (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, россия, хабаровский край, амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024