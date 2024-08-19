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В МЧС рассказали о ситуации с паводком - РИА Новости, 19.08.2024
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13:00 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/pavodki-1967049019.html
В МЧС рассказали о ситуации с паводком
В МЧС рассказали о ситуации с паводком - РИА Новости, 19.08.2024
В МЧС рассказали о ситуации с паводком
Паводковая обстановка в России стабилизируется, при этом в семи регионах остаются подтопленными 55 дачных домов и 281 приусадебный участок, сообщает... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T13:00
2024-08-19T13:00
происшествия
жилье
россия
хабаровский край
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Паводковая обстановка в России стабилизируется, при этом в семи регионах остаются подтопленными 55 дачных домов и 281 приусадебный участок, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Паводковая обстановка на территории Российской Федерации стабилизируется. В течение недели продолжается спад уровней воды, за исключением Хабаровского края, где в результате увеличения водности реки Амур оказались подтопленными 147 приусадебных участков и 13 участков автомобильных дорог. На сегодняшний день в семи субъектах остаются подтопленными 55 дачных домов, 281 приусадебный участок и 22 объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. Уточняется, что на освободившихся от воды территориях продолжаются работы по их восстановлению, населению оказывается всесторонняя адресная помощь. Кроме того, сообщает МЧС, за неделю на водных объектах произошло 99 происшествий, погибли 92 человека, 21 был спасён. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий и гибель в них людей уменьшились более чем в 2 раза.
https://ria.ru/20240819/kuzbass-1966985156.html
россия
хабаровский край
амур (река)
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происшествия, жилье, россия, хабаровский край, амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Россия, Хабаровский край, Амур (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В МЧС рассказали о ситуации с паводком

МЧС: паводковая обстановка в России стабилизируется

© МЧС Хабаровского края/TelegramПоследствия паводка в Хабаровском крае
Последствия паводка в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© МЧС Хабаровского края/Telegram
Последствия паводка в Хабаровском крае
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Паводковая обстановка в России стабилизируется, при этом в семи регионах остаются подтопленными 55 дачных домов и 281 приусадебный участок, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Паводковая обстановка на территории Российской Федерации стабилизируется. В течение недели продолжается спад уровней воды, за исключением Хабаровского края, где в результате увеличения водности реки Амур оказались подтопленными 147 приусадебных участков и 13 участков автомобильных дорог. На сегодняшний день в семи субъектах остаются подтопленными 55 дачных домов, 281 приусадебный участок и 22 объекта транспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на освободившихся от воды территориях продолжаются работы по их восстановлению, населению оказывается всесторонняя адресная помощь.
Кроме того, сообщает МЧС, за неделю на водных объектах произошло 99 происшествий, погибли 92 человека, 21 был спасён. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий и гибель в них людей уменьшились более чем в 2 раза.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В Кузбассе проверят сообщения о подтоплении домов на нескольких улицах
Вчера, 09:47
 
ПроисшествияЖильеРоссияХабаровский крайАмур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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