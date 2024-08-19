https://ria.ru/20240819/patrushev-1967131839.html
Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП
Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП - РИА Новости, 19.08.2024
Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП
Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о необходимости создания эффективной тарифной модели использования ледоколов для круглогодичной эксплуатации... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:52
2024-08-19T16:52
2024-08-19T16:52
экономика
россия
мурманск
арктика
николай патрушев
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МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о необходимости создания эффективной тарифной модели использования ледоколов для круглогодичной эксплуатации Северного морского пути. "В настоящее время Северный морской путь для страны – это прямой выход на мировые рынки. Нам необходимо обеспечить значительное увеличение грузоперевозок по Севморпути в целях реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации", - сказал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. По его словам, главная целью развития Севморпути в современных условиях - "превращение его в маршрут, обеспечивающий выход в глобальную мировую экономику". Для решения этой задачи необходимо, чтобы судам был обеспечен безопасный проход, а использовать его можно было круглогодично, что, в свою очередь, требует наличия мощного ледокольного флота. "Необходимо, с учетом сегодняшних условий, рассчитать потребность в ледоколах для круглогодичной эксплуатации Севморпути, создать эффективную тарифную модель их использования, а также уточнить финансово-экономическую модель Северного морского пути", - подчеркнул Патрушев.
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экономика, россия, мурманск, арктика, николай патрушев
Экономика, Россия, Мурманск, Арктика, Николай Патрушев
Патрушев призвал создать тарифную модель использования ледоколов на СМП
Патрушев: необходимо создать эффективную тарифную модель использования ледоколов
МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил о необходимости создания эффективной тарифной модели использования ледоколов для круглогодичной эксплуатации Северного морского пути.
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"В настоящее время Северный морской путь для страны – это прямой выход на мировые рынки. Нам необходимо обеспечить значительное увеличение грузоперевозок по Севморпути в целях реализации задач, поставленных президентом Российской Федерации", - сказал Патрушев, выступая в Мурманске на совещании по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.
По его словам, главная целью развития Севморпути в современных условиях - "превращение его в маршрут, обеспечивающий выход в глобальную мировую экономику". Для решения этой задачи необходимо, чтобы судам был обеспечен безопасный проход, а использовать его можно было круглогодично, что, в свою очередь, требует наличия мощного ледокольного флота.
"Необходимо, с учетом сегодняшних условий, рассчитать потребность в ледоколах для круглогодичной эксплуатации Севморпути, создать эффективную тарифную модель их использования, а также уточнить финансово-экономическую модель Северного морского пути", - подчеркнул Патрушев.