Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка
Патрушев обсудил со Шмелёвой создание нацпарка "Сириус"
© Фото : Правительство России Вице-премьер России Дмитрий Патрушев и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва во время рабочей встречи
© Фото : Правительство России
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва во время рабочей встречи
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой, в ходе которой они обсудили вопросы создания Национального водного природно-климатического парка, сообщается в пресс-релизе кабмина.
"Дмитрий Патрушев встретился с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелёвой. В ходе встречи обсуждались вопросы создания Национального водного природно-климатического парка федеральной территории "Сириус". Также речь шла об исключении "Орнитологического парка в Имеретинской низменности" из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в рамках осуществляемой в настоящее время корректировки границ ООПТ", - говорится в сообщении.
Другой темой беседы стало наделение Научно-технологического университета "Сириус" полномочиями представлять экспертное мнение по отдельным вопросам управления Сочинским национальным парком.
"Предлагаемые в этом направлении инициативы в целом поддерживаются и могут быть реализованы путём включения представителей университета "Сириус" в состав сформированной Сочинским нацпарком рабочей группы", - указывается в пресс-релизе.
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