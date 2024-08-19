https://ria.ru/20240819/park-1967130380.html

Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка

Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка - РИА Новости, 19.08.2024

Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой, в ходе которой они обсудили... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:49

2024-08-19T16:49

2024-08-19T17:43

россия

дмитрий патрушев

елена шмелева

экономика

федеральная территория "сириус"

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой, в ходе которой они обсудили вопросы создания Национального водного природно-климатического парка, сообщается в пресс-релизе кабмина."Дмитрий Патрушев встретился с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелёвой. В ходе встречи обсуждались вопросы создания Национального водного природно-климатического парка федеральной территории "Сириус". Также речь шла об исключении "Орнитологического парка в Имеретинской низменности" из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в рамках осуществляемой в настоящее время корректировки границ ООПТ", - говорится в сообщении.Другой темой беседы стало наделение Научно-технологического университета "Сириус" полномочиями представлять экспертное мнение по отдельным вопросам управления Сочинским национальным парком."Предлагаемые в этом направлении инициативы в целом поддерживаются и могут быть реализованы путём включения представителей университета "Сириус" в состав сформированной Сочинским нацпарком рабочей группы", - указывается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240808/putin-1965009826.html

россия

федеральная территория "сириус"

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россия, дмитрий патрушев, елена шмелева, экономика, федеральная территория "сириус"