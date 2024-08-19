Рейтинг@Mail.ru
Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 19.08.2024 (обновлено: 17:43 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/park-1967130380.html
Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка
Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка - РИА Новости, 19.08.2024
Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой, в ходе которой они обсудили... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:49
2024-08-19T17:43
россия
дмитрий патрушев
елена шмелева
экономика
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967130711_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_062faa04ec7a8298492e3e6c5df45693.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой, в ходе которой они обсудили вопросы создания Национального водного природно-климатического парка, сообщается в пресс-релизе кабмина."Дмитрий Патрушев встретился с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелёвой. В ходе встречи обсуждались вопросы создания Национального водного природно-климатического парка федеральной территории "Сириус". Также речь шла об исключении "Орнитологического парка в Имеретинской низменности" из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в рамках осуществляемой в настоящее время корректировки границ ООПТ", - говорится в сообщении.Другой темой беседы стало наделение Научно-технологического университета "Сириус" полномочиями представлять экспертное мнение по отдельным вопросам управления Сочинским национальным парком."Предлагаемые в этом направлении инициативы в целом поддерживаются и могут быть реализованы путём включения представителей университета "Сириус" в состав сформированной Сочинским нацпарком рабочей группы", - указывается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240808/putin-1965009826.html
россия
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967130711_0:0:492:369_1920x0_80_0_0_1d63a79b0691a68dd2534979fff08d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий патрушев, елена шмелева, экономика, федеральная территория "сириус"
Россия, Дмитрий Патрушев, Елена Шмелева, Экономика, Федеральная территория "Сириус"
Патрушев обсудил с председателем совета "Сириуса" создание нацпарка

Патрушев обсудил со Шмелёвой создание нацпарка "Сириус"

© Фото : Правительство России Вице-премьер России Дмитрий Патрушев и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва во время рабочей встречи
 Вице-премьер России Дмитрий Патрушев и председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Фото : Правительство России
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва во время рабочей встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой, в ходе которой они обсудили вопросы создания Национального водного природно-климатического парка, сообщается в пресс-релизе кабмина.
"Дмитрий Патрушев встретился с председателем совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелёвой. В ходе встречи обсуждались вопросы создания Национального водного природно-климатического парка федеральной территории "Сириус". Также речь шла об исключении "Орнитологического парка в Имеретинской низменности" из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в рамках осуществляемой в настоящее время корректировки границ ООПТ", - говорится в сообщении.
Другой темой беседы стало наделение Научно-технологического университета "Сириус" полномочиями представлять экспертное мнение по отдельным вопросам управления Сочинским национальным парком.
"Предлагаемые в этом направлении инициативы в целом поддерживаются и могут быть реализованы путём включения представителей университета "Сириус" в состав сформированной Сочинским нацпарком рабочей группы", - указывается в пресс-релизе.
Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Путин подписал закон об ответственности за нарушения в "Сириусе"
8 августа, 18:04
 
РоссияДмитрий ПатрушевЕлена ШмелеваЭкономикаФедеральная территория "Сириус"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала