https://ria.ru/20240819/otsutstvie-1967022275.html

В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией

В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией - РИА Новости, 19.08.2024

В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией

Отсутствие переговоров Молдавии и Приднестровья усугубляет конфронтацию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:54

2024-08-19T11:54

2024-08-19T11:54

в мире

молдавия

кишинев

вена

виталий игнатьев

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_0:35:901:542_1920x0_80_0_0_ed874c690ac4988c167577a320f3b678.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Отсутствие переговоров Молдавии и Приднестровья усугубляет конфронтацию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "В постоянном секретариате в Вене и в миссии ОБСЕ не могут не понимать, что отсутствие переговоров становится фактором расширения ограничений и усугубления конфронтации. ОБСЕ как сопосредник несет свою долю ответственности за ситуацию в урегулировании", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что в сложившейся практике именно ОБСЕ ответственна за созыв встреч переговорного формата "5+2". По его словам, пока о наличии у ОБСЕ намерения пригласить стороны на раунд "5+2" Приднестровье не осведомлено. "Приднестровье выступает за продолжение диалога на всех традиционных и адекватных переговорных площадках, за решение всех вопросов мирно, последовательно и за столом переговоров. В том числе приднестровская сторона заинтересована в активизации контактов, включая возобновление коммуникации в формате "5+2" и на уровне высшего руководства сторон", - подчеркнул Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html

https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930073784.html

молдавия

кишинев

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, вена, виталий игнатьев, обсе