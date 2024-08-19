Рейтинг@Mail.ru
В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/otsutstvie-1967022275.html
В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией
В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией - РИА Новости, 19.08.2024
В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией
Отсутствие переговоров Молдавии и Приднестровья усугубляет конфронтацию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:54
2024-08-19T11:54
в мире
молдавия
кишинев
вена
виталий игнатьев
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_0:35:901:542_1920x0_80_0_0_ed874c690ac4988c167577a320f3b678.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Отсутствие переговоров Молдавии и Приднестровья усугубляет конфронтацию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "В постоянном секретариате в Вене и в миссии ОБСЕ не могут не понимать, что отсутствие переговоров становится фактором расширения ограничений и усугубления конфронтации. ОБСЕ как сопосредник несет свою долю ответственности за ситуацию в урегулировании", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что в сложившейся практике именно ОБСЕ ответственна за созыв встреч переговорного формата "5+2". По его словам, пока о наличии у ОБСЕ намерения пригласить стороны на раунд "5+2" Приднестровье не осведомлено. "Приднестровье выступает за продолжение диалога на всех традиционных и адекватных переговорных площадках, за решение всех вопросов мирно, последовательно и за столом переговоров. В том числе приднестровская сторона заинтересована в активизации контактов, включая возобновление коммуникации в формате "5+2" и на уровне высшего руководства сторон", - подчеркнул Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html
https://ria.ru/20240228/pridnestrove-1930073784.html
молдавия
кишинев
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904311341_153:0:901:561_1920x0_80_0_0_e8c0dccd452867e606ddd9f3c37afe53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, вена, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Вена, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией

Игнатьев: отсутствие переговоров Молдавии и ПМР усугубляет конфронтацию

© Министерство иностранных дел ПМРМинистр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Министерство иностранных дел ПМР
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Отсутствие переговоров Молдавии и Приднестровья усугубляет конфронтацию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«
"В постоянном секретариате в Вене и в миссии ОБСЕ не могут не понимать, что отсутствие переговоров становится фактором расширения ограничений и усугубления конфронтации. ОБСЕ как сопосредник несет свою долю ответственности за ситуацию в урегулировании", - сказал Игнатьев.
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"
6 марта, 19:54
Глава МИД ПМР также отметил, что в сложившейся практике именно ОБСЕ ответственна за созыв встреч переговорного формата "5+2". По его словам, пока о наличии у ОБСЕ намерения пригласить стороны на раунд "5+2" Приднестровье не осведомлено.
"Приднестровье выступает за продолжение диалога на всех традиционных и адекватных переговорных площадках, за решение всех вопросов мирно, последовательно и за столом переговоров. В том числе приднестровская сторона заинтересована в активизации контактов, включая возобновление коммуникации в формате "5+2" и на уровне высшего руководства сторон", - подчеркнул Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Постпред при ОБСЕ призвал активизировать работу по ПМР в формате 5+2
28 февраля, 19:25
 
В миреМолдавияКишиневВенаВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала