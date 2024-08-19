В ПМР оценили ситуацию с отсутствием переговоров с Молдавией
Игнатьев: отсутствие переговоров Молдавии и ПМР усугубляет конфронтацию
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Отсутствие переговоров Молдавии и Приднестровья усугубляет конфронтацию, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
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"В постоянном секретариате в Вене и в миссии ОБСЕ не могут не понимать, что отсутствие переговоров становится фактором расширения ограничений и усугубления конфронтации. ОБСЕ как сопосредник несет свою долю ответственности за ситуацию в урегулировании", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР также отметил, что в сложившейся практике именно ОБСЕ ответственна за созыв встреч переговорного формата "5+2". По его словам, пока о наличии у ОБСЕ намерения пригласить стороны на раунд "5+2" Приднестровье не осведомлено.
"Приднестровье выступает за продолжение диалога на всех традиционных и адекватных переговорных площадках, за решение всех вопросов мирно, последовательно и за столом переговоров. В том числе приднестровская сторона заинтересована в активизации контактов, включая возобновление коммуникации в формате "5+2" и на уровне высшего руководства сторон", - подчеркнул Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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