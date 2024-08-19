https://ria.ru/20240819/otdykh-1967177506.html

Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях

Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях - РИА Новости, 19.08.2024

Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа оплатят лечение и отдых сопровождающему участника СВО на реабилитацию в санаторий члена семьи в том же размере,... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:40

2024-08-19T19:40

2024-08-19T19:40

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа оплатят лечение и отдых сопровождающему участника СВО на реабилитацию в санаторий члена семьи в том же размере, сообщает правительство региона. "После принятия соответствующих изменений, отправиться в санаторий для оздоровления вместе с участником СВО сможет один из членов семьи военнослужащего: супруга или родитель. Номинал сертификата также будет увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Таким образом, в распоряжении семьи военнослужащего будет 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, также компенсации проезда военнослужащих в отпуск и обратно увеличена с 30 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, семьям защитников стоимость билетов в отпуск будет компенсирована не только для детей, но и для сопровождающей их мамы. Также глава региона поддержал инициативу расширить действие региональной жилищной меры поддержки: выплату в 500 тысяч рублей теперь можно будет направить на покупку жилья на вторичном рынке. Также средства сертификата можно направить на оплату ипотеки или использовать в качестве первоначального взноса. Мера действует с 1 января текущего года.

https://ria.ru/20240819/vyplata-1967177310.html

ямал

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ямал, дмитрий артюхов