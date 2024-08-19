https://ria.ru/20240819/otdykh-1967177506.html
Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях
Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях - РИА Новости, 19.08.2024
Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа оплатят лечение и отдых сопровождающему участника СВО на реабилитацию в санаторий члена семьи в том же размере,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T19:40
2024-08-19T19:40
2024-08-19T19:40
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589871449_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_263f48d2336ef0dec6313501930e4386.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа оплатят лечение и отдых сопровождающему участника СВО на реабилитацию в санаторий члена семьи в том же размере, сообщает правительство региона. "После принятия соответствующих изменений, отправиться в санаторий для оздоровления вместе с участником СВО сможет один из членов семьи военнослужащего: супруга или родитель. Номинал сертификата также будет увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Таким образом, в распоряжении семьи военнослужащего будет 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, также компенсации проезда военнослужащих в отпуск и обратно увеличена с 30 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, семьям защитников стоимость билетов в отпуск будет компенсирована не только для детей, но и для сопровождающей их мамы. Также глава региона поддержал инициативу расширить действие региональной жилищной меры поддержки: выплату в 500 тысяч рублей теперь можно будет направить на покупку жилья на вторичном рынке. Также средства сертификата можно направить на оплату ипотеки или использовать в качестве первоначального взноса. Мера действует с 1 января текущего года.
https://ria.ru/20240819/vyplata-1967177310.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589871449_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f45655508c8229e11ee1199e93c08f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов
Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях
Членам семей участников СВО из ЯНАО оплатят отдых в санаториях
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа оплатят лечение и отдых сопровождающему участника СВО на реабилитацию в санаторий члена семьи в том же размере, сообщает правительство региона.
"После принятия соответствующих изменений, отправиться в санаторий для оздоровления вместе с участником СВО сможет один из членов семьи военнослужащего: супруга или родитель. Номинал сертификата также будет увеличен со 120 до 150 тысяч рублей на человека. Таким образом, в распоряжении семьи военнослужащего будет 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
, также компенсации проезда военнослужащих в отпуск и обратно увеличена с 30 до 50 тысяч рублей. Помимо этого, семьям защитников стоимость билетов в отпуск будет компенсирована не только для детей, но и для сопровождающей их мамы.
Также глава региона поддержал инициативу расширить действие региональной жилищной меры поддержки: выплату в 500 тысяч рублей теперь можно будет направить на покупку жилья на вторичном рынке. Также средства сертификата можно направить на оплату ипотеки или использовать в качестве первоначального взноса. Мера действует с 1 января текущего года.