Осужденный за госизмену рассказал об агитации "Правого сектора"* в школе
Осужденный в Донецке за госизмену Краснобаев: "Правый сектор" агитировал в школе
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке за госизмену Евгений Краснобаев рассказал РИА Новости, как в 2014-2016 годах "Правый сектор"* (признан экстремистским и запрещен в РФ) проводил агитацию в херсонской школе, где он тогда учился.
Краснобаев весной 2022 года передавал Киеву координаты передвижения техники и личного состава ВС РФ, он приговорен к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. К передаче данных его привлек отец, Владимир Краснобаев, который также получил 11 лет - за шпионаж.
В 2014 году, когда Киев начал так называемую "антитеррористическую операцию" в Донбассе, семья Краснобаевых переехала к родственникам в Херсонскую область, Евгению было 13 лет. В 2016 году семья вернулась в Донецк.
"Я сюда вернулся уже с политическими взглядами и придерживался взглядов проукраинских", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 20142016 годах к ним в школу приезжали представители "Правого сектора"* и украинские военнослужащие, занятия проводили в расположенной рядом со школой библиотеке. "Чтобы приобщить нас ко всему происходящему, так как Украина - это наша родина, и мы все должны быть за нее", - пояснил Краснобаев.
Несколько классов, по его словам, даже хотели вывезти для копания окопов на границу с Крымом, но помешала погода.
* Запрещенная в России террористическая организация
* Запрещенная в России террористическая организация