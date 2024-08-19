https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966970470.html

Осужденный за госизмену рассказал об агитации "Правого сектора"* в школе

Осужденный за госизмену рассказал об агитации "Правого сектора"* в школе - РИА Новости, 19.08.2024

Осужденный за госизмену рассказал об агитации "Правого сектора"* в школе

Осужденный в Донецке за госизмену Евгений Краснобаев рассказал РИА Новости, как в 2014-2016 годах "Правый сектор"* (признан экстремистским и запрещен в РФ)... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:51

2024-08-19T06:51

2024-08-19T06:51

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке за госизмену Евгений Краснобаев рассказал РИА Новости, как в 2014-2016 годах "Правый сектор"* (признан экстремистским и запрещен в РФ) проводил агитацию в херсонской школе, где он тогда учился. Краснобаев весной 2022 года передавал Киеву координаты передвижения техники и личного состава ВС РФ, он приговорен к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене. К передаче данных его привлек отец, Владимир Краснобаев, который также получил 11 лет - за шпионаж. В 2014 году, когда Киев начал так называемую "антитеррористическую операцию" в Донбассе, семья Краснобаевых переехала к родственникам в Херсонскую область, Евгению было 13 лет. В 2016 году семья вернулась в Донецк. "Я сюда вернулся уже с политическими взглядами и придерживался взглядов проукраинских", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 20142016 годах к ним в школу приезжали представители "Правого сектора"* и украинские военнослужащие, занятия проводили в расположенной рядом со школой библиотеке. "Чтобы приобщить нас ко всему происходящему, так как Украина - это наша родина, и мы все должны быть за нее", - пояснил Краснобаев. Несколько классов, по его словам, даже хотели вывезти для копания окопов на границу с Крымом, но помешала погода.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html

https://ria.ru/20240703/kherson-1957134578.html

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