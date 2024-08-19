Осужденный за "слив" данных о военных рассказал, как привлек к работе сына
Осужденный за передачу координат ВС России рассказал, как привлек к работе сына
Сотрудник СИЗО у камеры карцера. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке за передачу координат ВС РФ Киеву Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, как привлек к работе на украинскую сторону собственного сына - молодого человека также отправили в колонию строгого режима.
Краснобаев проживал на окраине Донецка, недалеко от линии соприкосновения. Он сам вышел на связь с украинской стороной и предложил помощь по передаче данных о местонахождении российских военных. По его словам, изначально он передавал данные 2-3 раза в неделю.
"Когда был случай, что обстреляли в начале мая больницу, возле "Детского мира", там какая-то больница, это 2022 год. Я подавал эту информацию, а как там дальше с этой информацией поступали - это не мое дело", - сказал осужденный.
По словам Краснобаева, его заверили, что благодаря сотрудничеству с Киевом, снизится количество прилетов по гражданским лицам, для этого он передавал разведывательную информацию и координаты перемещения личного состава и техники Вооруженных сил России. Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ (шпионаж).
К работе на Украину он привлек и своего старшего сына. "Я просто с ним поделился… И его идеи эти захлестнули тоже, Украина, родина, то, се", - сказал осужденный.
По данным следствия, Евгений Краснобаев 2001 года рождения, действуя умышленно, вел фото- и видеофиксацию передвижения военной техники РФ и управления народной милиции ДНР. С 1 по 10 марта 2022 года он отправил украинской стороне видеозапись передвижения колонны военной техники, где находились 15 грузовых автомобилей марки "Урал", 30 грузовых автомобилей марки "Камаз" с пулеметчиками на крыше, 25-30 БТР с пехотой на броне, 10 САУ "Акация", 10 танков. Переданные Краснобаевым-младшим координаты систематически использовались для артобстрелов ВСУ.
Евгений Краснобаев осужден на 13 лет колонии строгого режима по статье 275 УК РФ (государственная измена).