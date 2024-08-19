https://ria.ru/20240819/osuzhdennyy-1966968895.html

Осужденный за "слив" данных о военных рассказал, как привлек к работе сына

Осужденный за "слив" данных о военных рассказал, как привлек к работе сына - РИА Новости, 19.08.2024

Осужденный за "слив" данных о военных рассказал, как привлек к работе сына

Осужденный в Донецке за передачу координат ВС РФ Киеву Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, как привлек к работе на украинскую сторону собственного сына - РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T06:11

2024-08-19T06:11

2024-08-19T06:11

россия

украина

донецк

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932555567_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_60fcacabd5fe7c44e8567d749eb4722f.jpg

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Осужденный в Донецке за передачу координат ВС РФ Киеву Владимир Краснобаев рассказал РИА Новости, как привлек к работе на украинскую сторону собственного сына - молодого человека также отправили в колонию строгого режима. Краснобаев проживал на окраине Донецка, недалеко от линии соприкосновения. Он сам вышел на связь с украинской стороной и предложил помощь по передаче данных о местонахождении российских военных. По его словам, изначально он передавал данные 2-3 раза в неделю. "Когда был случай, что обстреляли в начале мая больницу, возле "Детского мира", там какая-то больница, это 2022 год. Я подавал эту информацию, а как там дальше с этой информацией поступали - это не мое дело", - сказал осужденный. По словам Краснобаева, его заверили, что благодаря сотрудничеству с Киевом, снизится количество прилетов по гражданским лицам, для этого он передавал разведывательную информацию и координаты перемещения личного состава и техники Вооруженных сил России. Краснобаева приговорили к 11 годам колонии строгого режима по статье 276 УК РФ (шпионаж). К работе на Украину он привлек и своего старшего сына. "Я просто с ним поделился… И его идеи эти захлестнули тоже, Украина, родина, то, се", - сказал осужденный. По данным следствия, Евгений Краснобаев 2001 года рождения, действуя умышленно, вел фото- и видеофиксацию передвижения военной техники РФ и управления народной милиции ДНР. С 1 по 10 марта 2022 года он отправил украинской стороне видеозапись передвижения колонны военной техники, где находились 15 грузовых автомобилей марки "Урал", 30 грузовых автомобилей марки "Камаз" с пулеметчиками на крыше, 25-30 БТР с пехотой на броне, 10 САУ "Акация", 10 танков. Переданные Краснобаевым-младшим координаты систематически использовались для артобстрелов ВСУ. Евгений Краснобаев осужден на 13 лет колонии строгого режима по статье 275 УК РФ (государственная измена).

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966794213.html

россия

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, донецк, вооруженные силы украины, в мире