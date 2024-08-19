https://ria.ru/20240819/organy-1967112545.html

Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов

Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов - РИА Новости, 19.08.2024

Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:09

2024-08-19T16:09

2024-08-19T16:09

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4679b07a1a36517add1688741f93458a.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили уровень межпарламентских связей, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля. "Лидеры двух стран подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества по линии законодательных органов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, дали положительную оценку высокому уровню и интенсивности двусторонних межпарламентских связей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html

азербайджан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, в мире