Рейтинг@Mail.ru
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов - РИА Новости, 19.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/organy-1967112545.html
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:09
2024-08-19T16:09
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4679b07a1a36517add1688741f93458a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили уровень межпарламентских связей, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля. "Лидеры двух стран подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества по линии законодательных органов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, дали положительную оценку высокому уровню и интенсивности двусторонних межпарламентских связей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967093321_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_51b52bc9ab6ed9dc6c8aadf66600dad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, В мире
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов

Путин и Алиев выступили за развитие связей стран в сфере законодательных органов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в государственной резиденции "Загульба"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили уровень межпарламентских связей, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.
"Лидеры двух стран подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества по линии законодательных органов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, дали положительную оценку высокому уровню и интенсивности двусторонних межпарламентских связей", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместном фотографировании в государственной резиденции Загульба - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Алиев оценил отношения России и Азербайджана
Вчера, 15:22
 
Владимир ПутинИльхам АлиевАзербайджанРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала