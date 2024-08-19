https://ria.ru/20240819/organy-1967112545.html
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов - РИА Новости, 19.08.2024
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T16:09
2024-08-19T16:09
2024-08-19T16:09
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев выступили за развитие отношений двух стран по линии законодательных органов и положительно оценили уровень межпарламентских связей, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля. "Лидеры двух стран подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества по линии законодательных органов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, дали положительную оценку высокому уровню и интенсивности двусторонних межпарламентских связей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240819/aliev-1967096533.html
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владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, В мире
Путин и Алиев выступили за развитие связей по линии законодательных органов
Путин и Алиев выступили за развитие связей стран в сфере законодательных органов