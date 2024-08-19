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В Оренбурге не будут усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев

В Оренбурге не будут усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев - РИА Новости, 19.08.2024

В Оренбурге не будут усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев

Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск зоозащитников об усыплении бродячих собак: теперь в регионе будут умерщвлять только... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T16:32

2024-08-19T16:32

2024-08-19T16:32

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УФА, 19 авг – РИА Новости. Оренбургский областной суд частично удовлетворил коллективный иск зоозащитников об усыплении бродячих собак: теперь в регионе будут умерщвлять только немотивированно агрессивных и смертельно больных бездомных животных, а не тех, кто не смог найти себе хозяина. В марте парламент Оренбургской области принял закон об обращении с бездомными животными, согласно которому в регионе собирались умерщвлять гуманным способом бездомных животных, если они нежизнеспособны, при опасных для человека заболеваниях, при проявлении немотивированной агрессии, а также если истек срок содержания животного без владельца в пункте временного содержания. По закону, возврат животных на прежние места их обитания не допускается. Закон вступил в силу 1 июля. Зоозащитники через суд потребовали признать закон частично недействующим, оспаривая его именно в части усыпления бездомных собак. Истцы посчитали, что оспариваемые положения принятого закона противоречат нормам федерального законодательства, регулирующим деятельность по обращению с животными без владельцев, а также нарушают их права как собственников домашних животных. В понедельник в Оренбургском областном суде прошло судебное заседание по иску. Пресс-служба департамента судов Оренбургской области распространила среди журналистов видео вынесения судьей решения. "Коллективный иск… удовлетворить частично. Признать недействующим подпункт "г" пункта 3 части 3 статьи 4 закона Оренбургской области от 4 апреля 2024 года за номером 1086/447 "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Оренбургской области". В удовлетворении остальных частей административного иска отказать", - сказал судья Оренбургского областного суда в судебном заседании. Подпункт закона, который суд признал недействующим, гласит об умерщвлении бродячих животных "при истечении срока содержания животных без владельца в пунктах временного содержания животных без владельцев, установленного порядком организации деятельности пунктов временного содержания животных без владельцев". Таким образом, в регионе умерщвление бродячих собак для прекращения их физических страданий, в целях распространения ими болезней или немотивированной агрессии остаются в силе. В Оренбурге 16 апреля 2023 года стая бездомных собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего в районе гаражей. По уголовным делам о халатности и о небезопасных услугах был задержан начальник городского управления ЖКХ Анатолий Байкаров. Кроме того, мама погибшего ребенка отсудила 700 тысяч рублей за клевету у местного блогера, утверждавшей, что ребенок якобы заклеивал морды собак пеной и сжигал бездомных щенков в костре.

https://ria.ru/20240807/buryatiya-1964550277.html

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оренбургская область, оренбург, оренбургский областной суд, россия, происшествия, общество