https://ria.ru/20240819/opasnost-1967180704.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T19:54

2024-08-19T19:54

2024-08-19T19:54

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

курская область

безопасность

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Тринадцатая за день ракетная опасность в регионе была объявлена в 18.59 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2024

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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность