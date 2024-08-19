https://ria.ru/20240819/opasnost-1967159620.html

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.08.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T18:40

2024-08-19T18:40

2024-08-19T18:40

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

россия

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_6bed44a40e11a122dd8b782c737b8d0d.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 14.51 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.

https://ria.ru/20240814/pomosch-1966179753.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность, вооруженные силы украины