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В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.08.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:40
2024-08-19T18:40
2024-08-19T18:40
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 14.51 мск. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА