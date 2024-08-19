https://ria.ru/20240819/opasnost-1967101381.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T15:34
2024-08-19T15:34
2024-08-19T15:34
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Девятая за день опасность ракетного удара была объявлена в 15.21 мск, она продлилась семь минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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курская область, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Девятая за день ракетная опасность Курской области продлилась семь минут