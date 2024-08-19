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В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 19.08.2024
https://ria.ru/20240819/opasnost-1967085420.html
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области отменено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T14:50
2024-08-19T14:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области отменено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Ракетную опасность объявили в 14.28 мск. Оперативные службы привели в повышенную готовность. "Отбой ракетной опасности", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области ракетная опасность продлилась меньше 10 минут

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoМестные жители на побережье Черного моря в Скадовске в Херсонской области
Местные жители на побережье Черного моря в Скадовске в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Местные жители на побережье Черного моря в Скадовске в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области отменено, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Ракетную опасность объявили в 14.28 мск. Оперативные службы привели в повышенную готовность.
"Отбой ракетной опасности", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоПроисшествия
 
 
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