https://ria.ru/20240819/opasnost-1967085420.html

В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области отменено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T14:50

2024-08-19T14:50

2024-08-19T14:50

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском округе в юго-западной части Херсонской области отменено, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Ракетную опасность объявили в 14.28 мск. Оперативные службы привели в повышенную готовность. "Отбой ракетной опасности", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240818/vsu-1966866114.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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