https://ria.ru/20240819/opasnost-1967035793.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T12:28

2024-08-19T12:28

2024-08-19T12:39

курская область

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угроза ракетного обстрела объявляется в восьмой раз в понедельник."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.Прошлую ракетную опасность объявляли в 11.16 мск. Отменили ее через 24 минуты.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

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2024

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курская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вячеслав гладков