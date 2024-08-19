https://ria.ru/20240819/opasnost-1967012972.html
Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области
Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024
Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области
Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T11:19
2024-08-19T11:19
2024-08-19T11:24
курская область
происшествия
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:571:2626:2048_1920x0_80_0_0_e4edefcb04c37f76c668a84e29d81ba0.jpg
ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угроза ракетного обстрела объявляется в седьмой раз в понедельник. Предыдущую ракетную опасность объявляли в 10.49 мск. Отменили ее через 30 минут."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_28:438:2174:2048_1920x0_80_0_0_ad5cafed0e0f09c41ca370dce831394b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)
Курская область, Происшествия, Алексей Смирнов (политик)
Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области
Смирнов: на всей территории Курской области объявлена ракетная опасность