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Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области

Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области - РИА Новости, 19.08.2024

Ракетная опасность в седьмой раз за день объявлена в Курской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T11:19

2024-08-19T11:19

2024-08-19T11:24

курская область

происшествия

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 19 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Угроза ракетного обстрела объявляется в седьмой раз в понедельник. Предыдущую ракетную опасность объявляли в 10.49 мск. Отменили ее через 30 минут."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия, алексей смирнов (политик)