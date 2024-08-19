https://ria.ru/20240819/opasnost-1967004119.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T10:53

2024-08-19T10:53

2024-08-19T10:53

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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БЕЛГОРОД, 19 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угроза ракетного обстрела в регионе объявляется шестой раз в понедельник. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.

https://ria.ru/20240614/kurskaya_oblast-1952748594.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)