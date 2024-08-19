https://ria.ru/20240819/opasnost-1966976225.html

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.08.2024

В Курской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя более восьми часов, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T08:19

2024-08-19T08:19

2024-08-19T08:19

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области спустя более восьми часов, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Курской области 18 августа в 23.58 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)