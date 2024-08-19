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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек - РИА Новости, 19.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:27 19.08.2024 (обновлено: 21:36 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/obstrel-1967193213.html
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек - РИА Новости, 19.08.2024
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:27
2024-08-19T21:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка погибла беременная женщина, еще десять человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: один погиб, 13 ранены", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела остановки общественного транспорта пострадал мирный житель. Кроме того, в селе Сигнальное при атаке дроном-камикадзе украинских войск пострадали двое мужчин."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Последствия обстрела в Донецке
Кадры с места обстрела в Донецке, где сегодня погибла беременная женщина и еще 10 человек были ранены.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
2024-08-19T21:27
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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек

Пушилин: число пострадавших при атаках ВСУ на ДНР за день возросло до 13 человек

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка
Последствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по административному зданию на территории храма в честь Серафима Саровского в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка погибла беременная женщина, еще десять человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести.
"Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: один погиб, 13 ранены", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела остановки общественного транспорта пострадал мирный житель. Кроме того, в селе Сигнальное при атаке дроном-камикадзе украинских войск пострадали двое мужчин.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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