https://ria.ru/20240819/obstrel-1967193213.html
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек - РИА Новости, 19.08.2024
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T21:27
2024-08-19T21:27
2024-08-19T21:36
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966927667_3:0:840:471_1920x0_80_0_0_8d65450e74d784eb2f76f4c4ed612914.jpg
ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка погибла беременная женщина, еще десять человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: один погиб, 13 ранены", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела остановки общественного транспорта пострадал мирный житель. Кроме того, в селе Сигнальное при атаке дроном-камикадзе украинских войск пострадали двое мужчин."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966927667_108:0:736:471_1920x0_80_0_0_34d515b73368b0d472321ff11b6e319f.jpg
Последствия обстрела в Донецке
Кадры с места обстрела в Донецке, где сегодня погибла беременная женщина и еще 10 человек были ранены.
2024-08-19T21:27
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек
Пушилин: число пострадавших при атаках ВСУ на ДНР за день возросло до 13 человек