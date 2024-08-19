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Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек

Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек - РИА Новости, 19.08.2024

Число пострадавших при украинских атаках на ДНР возросло до 13 человек

Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР... РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T21:27

2024-08-19T21:27

2024-08-19T21:36

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших при атаках украинских войск по территории ДНР в понедельник возросло до 13, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Ранее Пушилин сообщал, что при обстреле Петровского района Донецка погибла беременная женщина, еще десять человек, включая двух детей, получили ранения различной степени тяжести."Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до 14 человек: один погиб, 13 ранены", - написал Пушилин в Telegram-канале, отметив, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.По данным главы региона, в Петровском районе Донецка в результате обстрела остановки общественного транспорта пострадал мирный житель. Кроме того, в селе Сигнальное при атаке дроном-камикадзе украинских войск пострадали двое мужчин."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.

донецкая народная республика

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Последствия обстрела в Донецке Кадры с места обстрела в Донецке, где сегодня погибла беременная женщина и еще 10 человек были ранены. 2024-08-19T21:27 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, видео