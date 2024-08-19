https://ria.ru/20240819/obstrel-1967187811.html
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:41
2024-08-19T20:41
2024-08-19T20:51
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина. Пострадавшая получила контузию лёгкой степени, ей оказывается медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. В результате прилёта снарядов в 5 частных домовладениях повреждены кровли, остекления, фасады, надворные постройки и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате атак двух дронов в селе Байцуры Борисовского района в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор и автомобиль получил серьёзные повреждения. Также дроном вновь атакован посёлок Октябрьский Белгородского района — повреждён инфраструктурный объект связи."В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела выбиты окна в частном доме. Повреждена линия электропередачи - временно без света остаются сёла Тишанка и Новое", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
Гладков: при обстреле Шебекино ВСУ женщина получила легкую контузию