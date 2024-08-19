https://ria.ru/20240819/obstrel-1967187811.html

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.08.2024

2024-08-19T20:41

2024-08-19T20:41

2024-08-19T20:51

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина. Пострадавшая получила контузию лёгкой степени, ей оказывается медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. В результате прилёта снарядов в 5 частных домовладениях повреждены кровли, остекления, фасады, надворные постройки и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате атак двух дронов в селе Байцуры Борисовского района в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор и автомобиль получил серьёзные повреждения. Также дроном вновь атакован посёлок Октябрьский Белгородского района — повреждён инфраструктурный объект связи."В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела выбиты окна в частном доме. Повреждена линия электропередачи - временно без света остаются сёла Тишанка и Новое", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия