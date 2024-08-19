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При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:41 19.08.2024 (обновлено: 20:51 19.08.2024)
https://ria.ru/20240819/obstrel-1967187811.html
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина - РИА Новости, 19.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина
Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T20:41
2024-08-19T20:51
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина. Пострадавшая получила контузию лёгкой степени, ей оказывается медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. В результате прилёта снарядов в 5 частных домовладениях повреждены кровли, остекления, фасады, надворные постройки и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что в результате атак двух дронов в селе Байцуры Борисовского района в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор и автомобиль получил серьёзные повреждения. Также дроном вновь атакован посёлок Октябрьский Белгородского района — повреждён инфраструктурный объект связи."В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела выбиты окна в частном доме. Повреждена линия электропередачи - временно без света остаются сёла Тишанка и Новое", - уточнил Гладков.
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадала женщина

Гладков: при обстреле Шебекино ВСУ женщина получила легкую контузию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Женщина ранена при обстреле ВСУ города Шебекино, пострадавшая получила контузию лёгкой степени, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Повторно обстрелян город Шебекино. Ранена женщина. Пострадавшая получила контузию лёгкой степени, ей оказывается медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ. В результате прилёта снарядов в 5 частных домовладениях повреждены кровли, остекления, фасады, надворные постройки и заборы", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в результате атак двух дронов в селе Байцуры Борисовского района в частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор и автомобиль получил серьёзные повреждения. Также дроном вновь атакован посёлок Октябрьский Белгородского района — повреждён инфраструктурный объект связи.
"В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате обстрела выбиты окна в частном доме. Повреждена линия электропередачи - временно без света остаются сёла Тишанка и Новое", - уточнил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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